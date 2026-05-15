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Folha Conteúdo Ensino presencial e à distância com a qualidade e a experiência de um campus universitário As instituições de ensino do Grupo Tiradentes passarão a oferecer novos formatos de ensino

O cotidiano das pessoas mudou. A inovação e o modelo híbrido são realidade no dia a dia de muitas empresas e instituições de ensino. Na área da educação, os formatos de oferta de estudo e de preparação para o mercado de trabalho também precisaram se atualizar às novas rotinas e permitem adequações às agendas e aos diferentes perfis dos estudantes.

Seguindo essa tendência, a Faculdade Tiradentes - Fits, localizada em Goiana, e o Centro Universitário Tiradentes - Unit, na Imbiribeira, ampliaram os formatos de ensino e aumentaram o portfólio de cursos de graduação.

A partir do próximo semestre, as instituições de ensino do Grupo Tiradentes passarão a oferecer novos formatos de ensino. Além do presencial, adotará também o semipresencial e o virtual.

Instituições do Grupo Tiradentes passarão a oferecer outros formatos de ensino | Foto: Grupo Tiradentes/Divulgação

Instituições do Grupo Tiradentes passarão a oferecer outros formatos de ensino | Foto: Grupo Tiradentes/Divulgação

Instituições do Grupo Tiradentes passarão a oferecer outros formatos de ensino | Foto: Grupo Tiradentes/Divulgação

Instituições do Grupo Tiradentes passarão a oferecer outros formatos de ensino | Foto: Grupo Tiradentes/Divulgação

Outra novidade para este ano é o aumento na oferta de cursos, na Unit, passando de 10 para 20 cursos. No formato presencial, são 12 cursos que estão com inscrições abertas para o vestibular tradicional, até o próximo dia 21 deste mês.

Ao todo, são 664 vagas, nos turnos da manhã e da noite, para Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), Ciência da Computação, Direito, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia, incluindo os novos: Educação Física e Terapia Ocupacional.

Na Fits, o Vestibular Unificado de Medicina inscreve também até o dia 21 de maio, com prova presencial acontecendo em Aracaju, Goiana e Recife, no dia 31 de maio.

As duas novas graduações da Unit já nascem inseridas na metodologia da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), que desenvolve competências e habilidades, foca em aprendizado na prática, conectado ao mercado, e muda a perspectiva dos alunos para resolver problemas reais do cotidiano.

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