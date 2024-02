Entenda a diferença entre pneumonia e pneumonite, que causou a morte de Abílio Diniz

A- A+

A morte do empresário Abílio Diniz, no último domingo, foi causada, segundo os médicos, por uma insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. A explicação gerou dúvida para muita gente: afinal qual a diferença entre uma pneumonia e a pneumonite?

De forma geral, a pneumonia é uma forma de pneumonite, ou seja, uma inflamação dos pulmões. Os termos podem ser equivalentes, portanto.

No entanto, o pneumologista do Grupo Fleury João Salge explica, que há, entre os médicos, uma diferenciação, algo que poderia ser considerado um jargão médico:

— A gente usa pneumonite em situações que tem a ver com um processo inflamatório de causa não infecciosa — explica.

Assim, a pneumonia costuma ser provocada por infecções causadas por bactérias ou vírus. Já as causas mais comuns de pneumomite são fungos (que provocam uma reação alérgica e inflamação), penas de aves, agentes orgânicos ou químicos inalados; doenças autoimunes, como lúpus ou artrite reumatóide, e até por medicamentos (como drogas usadas em quimioterapias e imunobiológicos que se depositam no pulmão).

Embora no final das contas se trate de uma inflamação no pulmão, a origem da doença é essencial para definir o tratamento, alerta João Salge. Se for uma pneumonia provocada por uma bactéria, são usados antibióticos para debelar a infecção. Se for uma pneumonite por fungo, é usado um corticóide para conter a reação alérgica que inflama o pulmão.



Já os sintomas, costumam ser bastante parecidos. São eles:

Tosse com catarro;

Febre alta;

Falta de ar;

Dor no peito;

Dor nas costas;

Sensação de peito carregado;

Respiração acelerada;

Mudanças na pressão arterial;

Mal-estar generalizado e

Cansaço e fadiga

Não há detalhes sobre qual a exata causa da pneumonite do empresário.

