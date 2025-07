Entenda a doença fatal de Jo Frost, "Supernanny", que a obriga a carregar uma injeção de adrenalina

A- A+

Jo Frost, que chegou à fama no início dos anos 2000 com o programa de TV "Supernanny", já esteve perto da morte diversas vezes ao longo dos seus 55 anos. A britânica, natural de Londres, na Inglaterra, foi diagnosticada com anafilaxia, uma reação alérgica grave e potencialmente fatal. A alergia pode surgir por conta de alimentos, mas existes outras causas como picadas de insetos, medicamentos e látex.

Choque anafilático

A anafilaxia, ou choque anafilático, faz com que o sistema imunológico reaja de forma exagerada à uma alergia, e como consequência, sejam liberadas substâncias químicas como a histamina (que regula inúmeras funções corporais e desempenha um papel fundamental na resposta inflamatória do organismo).

Os sintomas de anafilaxia incluem:

inchaço

chiado no peito;

dificuldade para respirar;

pele avermelhada;

dificuldade para engolir.

As reações variam de pessoa para pessoa e nem sempre todas ao mesmo tempo.

"Já sobrevivi a mais choques anafiláticos do que estou disposta a detalhar neste momento", conta Frost, em um vídeo publicado no Instagram.

Dessa forma, Frost precisa carregar consigo uma injeção de adrenalina, pois caso uma nova reação alérgica ocorra, o medicamento permite que ela seja controlada antes de se tornar fatal.

"Milhões de pessoas ao redor do mundo, incluindo crianças e adultos, "vivem com cautela e ansiedade enfrentando essa jornada, sem receber compaixão, educação ou empatia suficientes daqueles que não passam por isso", ressalta.

Como a anafilaxia pode ser diagnosticada?

Ela pode ser diagnosticada através de um teste realizado na pele ou um exame de sangue, que servem para identificar quais podem ser os alimentos, medicamentos ou fatores que iniciam a reação alérgica.

