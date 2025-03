A- A+

Saúde Entenda a substância que levou à suspensão do creme dental da Colgate Mudança na fórmula adicionou fluoreto de estanho, substância com ação antibacteriana, mas que pode estar relacionada a reações adversas

A Colgate reformulou sua linha de creme dental Colgate Total 12 Clean Mint, substituindo o fluoreto de sódio pelo fluoreto de estanho na nova versão lançada em 2024. Essa alteração gerou uma série de relatos de eventos adversos, como irritações na boca e inchaço, levando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a intervir.

No entanto, a Colgate afirmou ter entrado com um recurso, o que resultou na suspensão automática da interdição, permitindo que o creme dental continue disponível no mercado.

Mas o que é o fluoreto de estanho? Por que ele foi incluído na nova fórmula e quais seus impactos na saúde bucal? Especialista explica os benefícios e os possíveis riscos dessa substância, além de orientações sobre o que fazer em caso de reações alérgicas

O que é o fluoreto de estanho

O fluoreto de estanho é um composto químico amplamente utilizado na odontologia devido às suas propriedades antimicrobianas e à capacidade de fortalecer o esmalte dentário. No entanto, segundo a dentista Taciana Abreu, cirurgiã bucomaxilofacial, são necessários mais estudos para entender seu impacto na saúde bucal e possíveis efeitos adversos.

"É um composto químico de grande importância para diversas aplicações, especialmente na área odontológica. Porém, ainda é preciso muito estudo para comprovar a quantidade segura e se a substância é realmente a responsável pelas reações alérgicas relatadas", explicou a dentista.

A especialista destaca que o fluoreto de estanho já é utilizado em outros cremes dentais, mas em concentrações diferentes.

"Esse creme dental ainda está sob análise. Suspeita-se que seja o fluoreto de estanho, mas não há certeza. Ele é uma variação da antiga fórmula da Colgate Total 12 e também está presente em produtos de outros fabricantes em quantidades menores. Pode ter sido a concentração utilizada, ou até mesmo outros agentes adstringentes associados na nova fórmula, que estejam causando essas reações. A Colgate, por exemplo, ainda não se posicionou completamente sobre o assunto, provavelmente porque quer realizar mais pesquisas antes de confirmar qualquer relação", pontuou.

Além de alguns cremes dentais, o fluoreto de estanho pode estar presente em enxaguantes bucais e em tratamentos para hipersensibilidade dentária. Ele também é usado em algumas aplicações odontológicas para fortalecer o esmalte dos dentes e reduzir a formação de placas bacterianas

Benefícios e riscos

O fluoreto de estanho é reconhecido por suas vantagens na prevenção de problemas bucais.

"Por ser um agente antimicrobiano, ele inibe o crescimento de bactérias que formam a placa dentária, reduzindo o risco de cáries. Além disso, o fluoreto de estanho facilita a remineralização do esmalte dentário, um processo essencial para recuperar minerais perdidos devido à ação ácida das bactérias", afirmou Taciana Abreu.

Entretanto, algumas pessoas podem apresentar reações adversas ao produto.

"Entre os sintomas relatados estão inchaço nas amígdalas, lábios e mucosa oral. Mas para diferenciar uma reação alérgica de uma adaptação comum ao uso de um novo creme dental, é essencial procurar um profissional habilitado", alertou a dentista.

Reação alérgica

A recomendação para quem apresentar sintomas incomuns após o uso do produto é suspender imediatamente e procurar um dentista ou médico. "Reações alérgicas são difíceis de acontecer, mas temos observado um número crescente de casos após a modificação da fórmula do Colgate Total 12.

As reações incluem inchaço, descamação da mucosa e aftas. No entanto, ainda são necessárias diversas pesquisas para confirmar qual substância está realmente causando esses efeitos", explicou Taciana.

Para pessoas com gengivas ou mucosas sensíveis, a dentista orientou evitar certos ingredientes no dia a dia.

"Alimentos ácidos, aromas de canela ou adstringentes, refrigerantes, bebidas gaseificantes, vinagre e até shots matinais podem causar irritação na mucosa oral", listou a especialista.

