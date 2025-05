Entenda a trend por trás dos bebês reborn: bonecos realistas fazem sucesso nas redes

A- A+

Nas últimas semanas, as redes sociais têm aderido à moda dos bebês reborn. Os "nenéns" são bonecos realistas que chamam cada vez mais a atenção de pessoas que querem ser “pais”, mas não querem um compromisso com uma criança de verdade. Influenciadores e até famosos contam experiências sobre como é a vida sendo “mãe” ou “pai”, incluindo encontros, passeios e parto.

Os reborn — que significa renascer, em inglês — são bonecos feitos à mão para se parecerem com bebês reais, sendo conhecidos por detalhes hiper-realistas, incluindo cabelos implantados, olhos de vidro e pele macia. Os “bebês” se popularizaram na década de 1990, nos Estados Unidos, quando os artistas começaram a criar bonecos cada vez mais reais.

Os bonecos que dão vida aos bebês reborn eram utilizados frequentemente em treinamentos médicos e de primeiros socorros, simulando a aparência e o peso de um recém-nascido. A primeira boneca reborn famosa foi criada em 1999 pela artista alemã Karola Wegerich, como forma de consolar seu amigo que havia perdido um bebê. Desde então, o estilo se popularizou pelo mundo e conquistou famosos e influenciadores.

Nas redes sociais, influenciadores como Nane Reborn, fazem muito sucesso. A moça, que se intitula colecionadora de bebês hiper-realistas, tem mais de 230 mil seguidores no TikTok e 32 mil no Instagram. Em suas contas nas duas redes sociais, a influenciadora posta o seu dia a dia e mostra um pouco da sua coleção de bebês.

As reações dos internautas são muitas e às vezes bem-humoradas. Uma seguidora comentou: “o nenê já vem com o espírito ou tem que invocar?”, mostrando surpresa com a existência dos reborn. Outro internauta, reagiu ao vídeo que mostra um encontro com “mães” e colecionadoras dos bebês: “Só pode ir quem tem esquizofrenia ou quem não tem pode ir também?”.

A febre em torno dos bonecos tomou uma proporção tão grande que os famosos começaram a adotar os bebês. Uma delas foi a musa fitness e ex-BBB Gracyanne Barbosa, que inclusive nomeou o boneco. Nas suas redes, Gracyanne postou: “Como já disse anteriormente, meu sonho é ter um filho. Podem me julgar, no começo achei estranho. Mas Benício me trouxe felicidade. Te amo, bê!”. A repercussão foi imensa. Sua irmã, a também ex-BBB Giovanna Jacobina comentou: “kkkkkkkkkkk gente do nada”, demonstrando surpresa com o ocorrido. Já outro internauta comentou: “Adota um de verdade, tanta criança esperando um lar, uma mãe”. E outra comentou: “existe mãe de pet, mãe de plantas e agora mãe de boneco”.

Outra famosa que adotou um bebê reborn e postou em sua rede social foi a modelo e influenciadora digital Nicole Bahls. Nicole ganhou um bebê em formato de porco, em homenagem à sua paixão por animais. Ela comenta: "Apavorada com esse bebê reborn que ganhei" e chama o boneco de "coisa mais fofa". Uma internauta comentou: "Apavorada mesmo", rindo da situação. Outra comenta, "mulher, eu não aguento".

Cegonha reborn

Os bebês são criados por artesãs, chamadas de "cegonhas". Elas produzem esses bonecos com materiais como silicone e vinil. A criação é um processo complexo e demorado, que leva de dias a semanas. Inclusive, algumas artistas até simulam o parto desses bebês, com placenta e líquido amniótico sintético.

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na última quarta-feira, aprovou em segunda discussão o projeto de lei n° 1892/2023, que prevê a inclusão do Dia da Cegonha Reborn no calendário da cidade. O texto foi para a sanção do prefeito Eduardo Paes (PSD). A justificativa é ser uma homenagem às artesãs que criam esses bebês.

O vereador Vitor Hugo (MDB), autor da proposta, disse que o objetivo do projeto foi homenagear um grupo de mulheres que o procurou.

— São senhoras que tiveram problemas de depressão ou perdas nas famílias, e começaram a montar essas bonecas. Elas (artesãs) são chamadas de cegonhas reborn e constroem os bonecos como tratamento terapêutico. Hoje, essas mulheres estão praticamente curadas e vivem disso — disse o parlamentar. O dia escolhido para a comemoração é 4 de setembro.

