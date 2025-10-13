A- A+

SAÚDE Entenda "bloqueio do processo inflamatório" em crises de hérnia de disco que afetaram Tiago Iorc Pelas redes sociais, o artista disse que a condição é devido à má postura ao longo dos anos

O cantor Tiago Iorc revelou em suas redes sociais que precisou ser internado às pressas no domingo com uma crise de hérnia de disco na cervical. Segundo ele, essa não foi a primeira vez que isso aconteceu — ele chegou a ter uma crise há quatro anos — e que a causa da condição é devido à má postura ao longo dos anos.

“Por ser alto, por tocar violão, ficar muito tempo no celular (nosso mal contemporâneo)... Basicamente, por eu ficar com a cabeça baixa e o pescoço curvado por muito tempo”, escreveu.

A hérnia de disco ocorre quando há o deslocamento do "núcleo pulposo" — conteúdo mole localizado nos discos que compõem a coluna vertebral.

O que é a hérnia de disco?

As vértebras são os ossos que compõem a coluna vertebral. Entre elas, há estruturas chamadas discos intervertebrais, que funcionam como amortecedores. Esses discos têm uma parte externa resistente, chamada ânulo fibroso, e uma parte interna gelatinosa, chamada núcleo pulposo.

Quando ocorre uma fissura no ânulo fibroso e o núcleo pulposo se desloca para fora do disco — podendo invadir o canal vertebral — ele pode comprimir as raízes nervosas, gerando dor intensa, formigamento, fraqueza e outros sintomas. Esse quadro é chamado de hérnia de disco.

Iorc revelou que como ele tem muitos compromissos, viagens, e que a dor não o deixava dormir, os médicos sugeriram fazer um procedimento de bloqueio do processo inflamatório com injeções nas áreas afetadas da coluna.

Bloqueio do processo inflamatório

Esse procedimento é considerado minimamente invasivo que envolve a injeção de anestésicos e corticoides diretamente na área afetada da coluna para tratar a dor e a inflamação causadas pela compressão do nervo.

O procedimento também é feito com o auxílio de técnicas de imagens, como a ultrassonografia, para garantir a precisão na administração dos medicamentos. Além disso, sendo um procedimento ambulatorial, os pacientes podem voltar para casa no mesmo dia, o que contribui para uma recuperação mais rápida e menos disruptiva.

Ela é indicada, principalmente, para pacientes que tenham dores persistentes e incapacitantes e/ou com inflamações significativas. Essa é uma opção importante para pacientes idosos ou com comorbidades significativas, onde o risco de cirurgia pode superar os benefícios potenciais.

Qual é o tratamento para hérnia de disco?

As hérnias de disco costumam ser tratadas de forma satisfatória com o que se chama de "tratamento conservador". Nele estão inclusas sessões de fisioterapia — com o intuito de fortalecer e alongar —, orientações posturais, redução das situações de risco e repouso. O tratamento é feito para tirar o paciente da crise e as práticas devem ser mantidas pelo paciente mesmo depois de parar de apresentar os sintomas.

Segundo o Ministério da Saúde, 90% das pessoas que apresentam hérnias conseguem retomar a rotina dentro de apenas um mês. A cirurgia é indicada apenas nos casos em que o tratamento conservador não surte efeito. Isso precisa ser avaliado pelo médico, levando em consideração fatores como a gravidade dos sintomas e o déficit motor.

O que pode causar hérnia de disco?

De modo geral, os fatores genéticos são determinantes no desenvolvimento das hérnias de disco. No entanto, problemas relacionados à postura, atividades laborais e hábitos de vida também podem colaborar para o surgimento das hérnias. O tabagismo, por exemplo, é um dos fatores de risco citados pelo especialista, já que ele favorece o desgaste do que se chama de ânulo fibroso (parte mais externa e mais rígida do disco intervertebral). Além disso, atividades com repetição, sobrecarga e vibração na coluna também estão associadas ao surgimento das hérnias de disco.

"Todas aquelas causas que vão acelerar o processo degenerativo podem precipitar o surgimento da hérnia, principalmente naqueles que já tenham uma predisposição genética", explica o ortopedista.

As hérnias de disco costumam surgir na terceira e quarta décadas de vida, devido ao processo degenerativo, mas, segundo o médico, podem acometer pessoas em qualquer faixa etária, como os adolescentes e até mesmo os idosos, que não costumam apresentar hérnias.

Quais são os sintomas da hérnia de disco?

Os sintomas variam de acordo com a localização da hérnia de disco, os mais comuns são:

Dor intensa na coluna, principalmente onde está a hérnia de disco;

Alterações de sensibilidade ou dores nos membros superiores se a hérnia estiver na coluna cervical;

Alterações de sensibilidade ou dores nos membros inferiores se a hérnia estiver na lombar;

Formigamento;

Perda de força.

Como prevenir a hérnia de disco?

Existem algumas medidas que podem ajudar a reduzir as chances de surgimento das hérnias de disco. São elas:

Atenção à postura

Redução de atividades que levam à sobrecarga da coluna

Evitar o tabagismo;

Praticar atividades físicas regularmente.

