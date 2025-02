Entenda como a exposição às bactérias e aos micróbios pode fazer bem para bebês e crianças

A- A+

Os micróbios estão em toda parte: no chão, no carro, na língua, no estômago, na comida, no leite materno e até na hora do parto, entre muitos outros lugares. No entanto, nem todos são prejudiciais; na verdade, a ciência nos mostra que a maioria beneficia a saúde dos bebês. Expor as crianças a esses microrganismos pode ajudar no seu crescimento e fortalecer seu sistema imunológico.

Segundo a cientista e doutora em pesquisa biomédica, Marie-Claire Arrieta, a exposição a mais microrganismos benéficos durante as primeiras fases da vida dos pequenos ajuda a prevenir doenças como obesidade ou asma alérgica, problemas gastrointestinais ou transtornos comportamentais.

Arrieta é autora, junto com Brett Finlay, do livro Deixe-os Comer Terra, no qual recomendam diretrizes para que os pais possam oferecer aos filhos ambientes que nutram sua microbiota. E se aproximar dos micróbios "não é apenas brincar com terra", mas também ser alimentado com leite materno ou ter uma dieta variada em alimentos.

A especialista faz parte do grupo de médicos, pediatras, cientistas e outros especialistas que, entre 20 e 22 de fevereiro, participaram da cúpula Nutrição e Crescimento, realizada em Atenas, na Grécia, onde foram discutidos e apresentados os maiores avanços médicos em termos de nutrição e crescimento infantil e onde ocorre esta entrevista.

Por que uma microbiologista recomenda que as crianças se sujem e se aproximem das bactérias?

— Conforme estudamos mais sobre microbiologia, que é o foco principal da minha formação acadêmica, percebemos que existem bactérias não nocivas e micróbios que não são capazes de causar doenças. De fato, é nisso que se concentra o estudo intensivo dos micróbios na medicina moderna.

E à medida que avançamos nesses estudos, percebemos que somos colonizados por centenas de espécies de micróbios e que apenas cerca de 0,01% dos micróbios com os quais temos contato diário são bactérias nocivas ou que têm a capacidade de causar doenças. A imensa maioria dos micróbios não apenas não está interessada ou não tem a capacidade de nos adoecer, mas, na verdade, faz o oposto.

Estamos, então, em uma mudança de paradigma na microbiologia clínica, percebendo que existem muito mais microrganismos benéficos do que sabemos e muito menos causadores de doenças. Assim, tão importante quanto nos protegermos dos que causam infecções é nos expormos àqueles que nos trazem benefícios.

No seu livro, a senhora menciona que vivemos em um mundo cada vez mais asséptico e limpo, mas que é necessário que as crianças se sujem. Como deveria ser essa relação das crianças com os micróbios?

— Vendo de uma forma mais ampla, a exposição aos nossos micróbios não se resume apenas às interações naturais saudáveis de se sujar, como brincar no parque, fazer trilhas ou ser mais relaxado com a "hiper-higienização". Sempre é preciso considerar a prevenção de infecções, ou seja, não podemos permitir que as crianças estejam em locais onde possam ser contaminadas.



Foto: Freepik

Mas a exposição microbiana começa desde o nascimento. Se o bebê nasce por parto vaginal ou cesárea, o tipo de alimentação que recebe, seja leite materno ou fórmula, e os tipos de alimentos que consome ao iniciar a introdução alimentar – tudo isso influencia essa exposição.

Essas exposições microbianas são muito mais importantes e possuem uma carga microbiana muito maior do que as que eles recebem quando se sujam de fato. O que comemos também é consumido pelos nossos micróbios. E essa coleção de micróbios, ou microbiota, como é chamada atualmente, determina, em grande parte, nossas condições de saúde. E, quando falo de doença, não me refiro apenas às doenças infecciosas, mas também às não infecciosas, como obesidade, asma alérgica, problemas gastrointestinais e transtornos comportamentais.

No livro, vocês mencionam que há uma fase específica na infância, entre 0 e 3 anos, em que essa relação com os micróbios é crucial. Por que essa fase é tão relevante?

— Por duas razões. A primeira é uma razão microbiológica: essa comunidade de micróbios com a qual vivemos passa por mudanças e variações naturais nos primeiros dois anos de vida. Essas mudanças são determinadas por fatores como o tipo de aleitamento e o momento e o tipo de introdução de alimentos sólidos.

Em paralelo, biologicamente nunca mudamos tanto quanto nos três primeiros anos de vida. Nosso sistema neurológico, imunológico e metabólico sofre grandes transformações entre o nascimento e os três anos. E esse processo de mudança é particularmente receptivo ao ambiente. O que sabemos, com base em pesquisas, é que a microbiota é um dos fatores ambientais fundamentais que influenciam essa trajetória de saúde e doença.

Quais vantagens as crianças têm ao se exporem mais aos micróbios?

— São muitas vantagens. Os benefícios abrangem o desenvolvimento de todo o nosso organismo. Sabemos, por exemplo, que crianças alimentadas com leite materno, que tem uma carga microbiana importante e favorece a microbiota, apresentam melhor desenvolvimento cognitivo. Além disso, tendem a crescer melhor, ter melhor estatura e peso, e um sistema imunológico mais fortalecido.

Foto: @EyeEm/Freepk

As pesquisas mais recentes indicam que isso ocorre não apenas devido ao componente nutricional do leite materno, mas também pelo impacto que ele tem nos micróbios do bebê. Esses micróbios produzem substâncias ativas que conseguem atravessar o intestino e se comunicar com diversos sistemas do corpo, gerando efeitos benéficos. Os benefícios incluem a redução do risco de desenvolvimento de muitas doenças infecciosas e não infecciosas.

Um dos temas cada vez mais comuns nas famílias modernas é a presença de animais de estimação junto com crianças. Tem sido dito que isso pode ajudar a reduzir doenças e alergias nos pequenos. Essa também é uma forma de exposição microbiana recomendada?

Sim, os dados apoiam essa ideia. Ter um cachorro – exclusivamente cachorro, pois isso não se aplica a outros animais de estimação – está associado a um menor risco de doenças alérgicas. No entanto, para que isso ocorra, o cachorro deve sair de casa regularmente, não pode ser um cão que vive apenas dentro de casa.

Qual seria sua recomendação para os pais que desejam proporcionar uma boa microbiota aos filhos durante a infância?

O fator mais determinante para uma microbiota mais favorável é a nutrição. Então, para esses pais que estão nessa fase, além de se informarem mais sobre o assunto, é importante mudar a perspectiva de que, ao alimentar um bebê, não estão apenas nutrindo a criança, mas também os trilhões de micróbios que escolheram esse ser humano como seu hospedeiro, como seu "hotel".

Essa ideia de nutrir bilhões de seres é essencial. Incluir fibras na alimentação, reduzir o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, substituir farinhas e açúcares refinados por suas versões integrais – todas essas escolhas promovem a saúde da criança porque favorecem o crescimento de micróbios benéficos.

