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CASO HENRY BOREL Entenda como deve ser o último dia do julgamento do caso Henry, com os réus Jairinho e Monique Como o processo tem dois acusados os tempos previstos para as sustentações são maiores

Após nove dias de depoimentos de testemunhas, apresentação de provas e os interrogatórios dos réus, o julgamento de Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, e de Monique Medeiros, pela morte de Henry Borel, pode terminar nesta quarta-feira. É nesta etapa que acusação e defesa farão suas últimas manifestações aos jurados antes da votação que definirá o destino dos dois réus. Ao todo, os debates podem durar até nove horas.

Como funcionam os debates entre defesa e acusação

Como o processo tem dois acusados — Jairo e Monique —os tempos previstos para as sustentações são maiores. O Ministério Público e a assistência de acusação terão, juntos, até 2h30 para apresentar seus argumentos aos jurados. Em seguida, as defesas de Jairinho e Monique terão mais 2h30 para sustentar a tese dos réus.

Depois disso, o Ministério Público poderá fazer a réplica por até 2 horas. Na sequência, as defesas terão outras 2 horas para a tréplica.

Somadas, as manifestações podem durar até 9 horas.

Somente após o fim dos debates os jurados poderão pedir esclarecimentos adicionais sobre o caso. Em seguida, o juiz dará início à fase de votação.

Os sete jurados terão de responder a uma série de perguntas sobre a materialidade do crime, a autoria e a participação de cada acusado. Como há dois réus, os quesitos serão analisados separadamente para Jairinho e Monique.

A votação ocorre de forma sigilosa e a decisão é tomada por maioria dos votos dos sete jurados. Concluída a apuração, o juiz presidente do Tribunal do Júri fará a leitura da sentença, encerrando um dos julgamentos mais longos no Rio de Janeiro.

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