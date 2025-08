A- A+

RIO DE JANEIRO Entenda como empresas de internet autorizadas operavam sob proteção do tráfico no Rio Investigação aponta que provedores ligados ao Comando Vermelho e ao Terceiro Comando Puro impunham monopólio nas comunidades com apoio armado

A Operação Rede Obscura, deflagrada nesta terça-feira pela Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), revelou que duas empresas de internet, ainda que autorizadas pela Anatel, mantinham o monopólio em áreas da Zona Norte do Rio dominadas por facções criminosas — com apoio direto do tráfico.

Além de monopolizarem o serviço por meio da força, as empresas, afirma a DDSD, impediam que técnicos de operadoras regulares atuassem nas regiões onde presta serviço. Quando os funcionários conseguiam entrar, tinham equipamentos confiscados ou até furtados, para em seguida serem usados pelas empresas da região, revelou a investigação.



Segundo o delegado Pedro Brasil, titular da DDSD, os criminosos se apropriavam de cabos e da infraestrutura já instalada pelas operadoras legalizadas, e, com a proteção armada do tráfico, estabeleciam um domínio total da oferta de internet. Técnicos de outras empresas eram impedidos de circular nas comunidades.

Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos alvos, tanto na Zona Norte quanto na Baixada Fluminense. A ação contou com o apoio de agentes do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da 38ª DP (Brás de Pina).





— Foi uma operação bastante exitosa. Conseguimos apreender um vasto material probatório. O objetivo é juntar e ampliar essa operação para desmembrar essa investigação para lavagem de dinheiro — explicou o delegado.

Flaquinet e RDO: investigação aponta conexões com o crime

Uma das empresas investigadas é a Flaquinet Serviços Ltda, que operava no Morro do Quitungo e, segundo a polícia, é ligada ao Comando Vermelho. O responsável, Rogério Nascimento, já possui antecedentes por tráfico de drogas, furto de energia e receptação. De acordo com a Polícia Civil, em depoimento, Rogério admitiu ter recebido propostas de outras facções para expandir os serviços a outras comunidades, além de afirmar que realizava repasses financeiros periódicos a chefes do tráfico.

A defesa de Rogério nega as acusações e contesta a versão da polícia.

— A Flaquinet é uma empresa estabelecida há mais de 30 anos, reconhecida por sua atuação sólida e regular em diversos municípios do Rio. Em um mercado amplamente competitivo, presta serviços inclusive a hospitais e órgãos públicos, como o próprio setor de inteligência da Polícia, o que demonstra a confiança e a relevância de sua atuação — afirmou José Dimas Mazza, advogado de Rogério.

Sobre a acusação de uso de cabos furtados, a defesa alegou que a empresa possui nota fiscal de todos os equipamentos apreendidos.

— Temos a nota fiscal de tudo. Até o fuzil encontrado na casa dele tinha documentação. Ele é colecionador, por isso tem essas armas — disse o advogado.

Rogério foi liberado no fim da manhã desta terça-feira.

Durante a ação no Quitungo, um terceiro envolvido — identificado como Flávio e apontado como sócio de Rogério na Flaquinet — foi preso em flagrante. Na residência e nas sedes ligadas à empresa, foram apreendidos modens, cabos e outros equipamentos utilizados para a oferta irregular do serviço.

A outra empresa, RDO Telecomunicações, tem atuação predominante em Cordovil, Cidade Alta e arredores, e seria ligada ao Terceiro Comando Puro. Ela pertence a Renato de Oliveira, que já havia sido preso em flagrante por receptação qualificada, após a polícia encontrar, em um galpão na Penha, grande quantidade de cabos de operadoras regulares e veículos sem nota fiscal.

Segundo o delegado Pedro Brasil, o serviço prestado por ambas as empresas era de baixa qualidade e chegou a afetar serviços essenciais.

— Hospitais e escolas que faziam uso dessa rede também estavam com problemas. E esse serviço de baixa qualidade extrapola a questão porque essas são unidades que precisam de um serviço de qualidade — ressaltou o delegado.

Apreensões e confrontos

Durante a operação, foram apreendidos um fuzil, duas pistolas, dinheiro em espécie, equipamentos eletrônicos e cabos utilizados pelas empresas. Duas pessoas foram detidas. No Morro do Borel, na Tijuca, houve confronto entre agentes e traficantes, mas não há informações sobre feridos. Já no Morro do Quitungo, os policiais encontraram um artefato semelhante a um morteiro. A perícia do Esquadrão Antibombas constatou que o artefato não continha carga explosiva, mas ele foi apreendido e sua origem será investigada.

Empresas autorizadas, mas com atuação irregular

A Anatel confirmou que as empresas citadas possuem autorização para a prestação do serviço de internet. No entanto, segundo a Polícia Civil, embora a autorização exista, a forma de atuação era irregular: as empresas estariam associadas a facções criminosas, impediam a entrada de concorrentes nas comunidades, com o uso de armas, e utilizavam cabos e equipamentos das operadoras regulares, criando um monopólio forçado. Na prática, os moradores se tornavam reféns dos serviços prestados.

Para se ter uma ideia, o número de habitantes em Cordovil e Brás de Pina, junto, passa de 80 mil pessoas que poderiam estar sendo afetadas por esse tipo de prática.

Em nota, a Anatel afirmou que sua atuação se dá exclusivamente quando há irregularidades na prestação dos serviços de telecomunicações, com foco em preveni-las, combatê-las e reprimi-las. A agência esclareceu ainda que é responsável pela concessão de outorgas, regulamentação e fiscalização dos serviços, conforme previsto na Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/1997), e que não compete à Anatel investigar ou determinar vínculos com facções ou outras organizações criminosas.

