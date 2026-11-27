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Doença Entenda como o câncer avançou contra jornalista mexicano que anunciou a própria morte Doença se espalhou para vários órgãos e o fez perder a voz, então ele recorreu à inteligência artificial para se despedir

O jornalista e escritor mexicano Humberto Padgett morreu após uma longa batalha contra o câncer. Ele faleceu em 22 de novembro de 2026 após mais de um ano de luta contra a doença, que acabou se espalhando para vários órgãos.

O caso dele viralizou depois de jornalista anunciar sua própria morte em um vídeo publicado nas redes sociais. No vídeo ele se dirige à sua esposa, Mariel, e aos seus seguidores, a quem ele chamava carinhosamente de "a turma", ele explicou por que queria compartilhar a notícia pessoalmente. As informações são do jornal La Nacion.

"Mesmo que seja assim, eu não queria ser eu a dar a notícia", disse ele em uma mensagem gerada por inteligência artificial, já que havia perdido a voz.

Padgett relatou que a doença progrediu rapidamente. Conta que começou em sua língua e depois se espalhou para os pulmões e o fígado.

"A besta do câncer me derrotou", afirmou, descrevendo a luta que enfrentou.

Padgett também explicou as consequências que sofreu à medida que seu quadro clínico piorava.

"Primeiro, destruiu minha boca e meu pescoço, roubando a minha voz", relatou, relembrando como perdeu a capacidade de se comunicar verbalmente.

Apesar das dificuldades, o jornalista quis dedicar parte de sua despedida àqueles que possam ter sido afetados por suas ações.

"Peço desculpas por todos os erros que não consegui reparar para aqueles que ofendi", disse ele.

Ele também expressou sua gratidão àqueles que o acompanharam e lhe ensinaram lições valiosas.

"Agradeço àqueles que, quase sempre por mera circunstância, me mostraram o mundo e se tornaram meus professores", acrescentou.

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