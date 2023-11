A- A+

Garantia da Lei e da Ordem Entenda como será a atuação das Forças Armadas na operação de GLO em portos e aeroportos do RJ e SP Medida começa a valer no próximo dia 6 de novembro e termina em 3 de maio de 2024

Autorizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), determina o emprego das Forças Armadas somente em áreas federais, como portos e aeroportos. A medida, com prazo determinado, inclui ações de prevenção e repressão para combater o tráfico de drogas e de armas, especialmente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. O decreto foi publicado, nesta quarta-feira, no Diário Oficial da União.

Os militares também vão atuar em conjunto com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal também nas faixas de fronteiras. Homens do Exército e da Aeronáutica vão fortalecer as ações nas fronteiras do Brasil com outros países, especialmente nos estados do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Já a Marinha, vai ampliar a atuação, em articulação com a Polícia Federal, na Baía de Guanabara (RJ); - Baía de Sepetiba (RJ); Porto de Santos (SP) e Lago de Itaipu.

Quando passa a valer a GLO?

O emprego das Forças Armadas começa a valer no próximo dia 6 de novembro e termina em 3 de maio de 2024.

Quantos homens serão empregados nas ações?

3.700 militares, sendo 2.000 mil homens do Exército, 1.100 da Marinha e 600 da Aeronáutica.

Onde irão atuar os militares?

Porto do Rio de Janeiro/RJ;

Porto de Santos/SP;

Porto de Itaguaí/RJ;

Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro;

Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Baía de Guanabara/RJ;

Baía de Sepetiba/RJ;

acessos marítimos ao Porto de Santos/SP;

Como será atuação das Forças Armadas?

O Exército ficará responsável pela atividade de policiamento, incluindo revista de pessoas e prisões em flagrante delito, em áreas de fronteira do território brasileiro, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. A Aeronáutica fará o policiamento nos aeroportos, incluindo área de manobra das aeronaves, bagagens e cargas e saguão, em conjunto com a Polícia Federal. E a Marinha ficará responsável pela atividade de policiamento na Baía de Guanabara (RJ), na Baía de Sepetiba (RJ), e Porto de Santos (SP), em articulação com a Polícia Federal.

Quem irá coordenar as ações das Forças Armadas?

Um comitê formado por membros das Forças Armadas e das Polícias Federais, sob coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério da Defesa, irá acompanhar as ações desenvolvidas no combate à criminalidade.

Compra de equipamentos:

Os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Defesa têm um prazo de 90 dias, para apresentar um plano de modernização tecnológica para a atuação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal, Exército, Marinha e Aeronáutica, com o objetivo de melhorar a atuação em portos, aeroportos e fronteiras.

