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Doença Entenda condição de Brad Pitt que faz o ator não reconhecer rosto até de familiares Conhecida como 'cegueira facial', a prosopagnosia é um distúrbio neurológico que pode impactar a vida social dos pacientes

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O ator Brad Pitt revelou sofrer de prosopagnosia, condição neurológica conhecida popularmente como “cegueira facial”, que dificulta o reconhecimento de rostos, inclusive de pessoas próximas. O transtorno ganhou repercussão após o astro afirmar que tem dificuldade para identificar conhecidos e teme ser interpretado como arrogante por causa disso.

A condição não está relacionada a problemas de visão, mas sim à forma como o cérebro processa e identifica os rostos. Segundo estudo de pesquisadores da Harvard Medical School (HMS) e do VA Boston Healthcare System, publicado em 2023 na revista Cortex, uma em cada 33 pessoas pode atender aos critérios para cegueira facial em algum nível. O levantamento indica que uma em cada 47 tem a prosopagnosia leve, enquanto uma em cada 108 tem a doença de forma grave.

De acordo com a Rede D’Or, pessoas com prosopagnosia podem apresentar diferentes níveis de dificuldade. Em casos mais leves, há dificuldade para reconhecer rostos pouco familiares. Já em situações mais graves, o paciente pode não conseguir identificar familiares, amigos próximos e até o próprio rosto no espelho.

A condição pode ser congênita, quando a pessoa nasce com o transtorno, ou adquirida após traumas cerebrais, especialmente na área do cérebro responsável pelo processamento facial, como o lobo occipital ou o giro fusiforme.

Muitos pacientes passam anos sem diagnóstico porque desenvolvem mecanismos alternativos para reconhecer indivíduos, como observar a voz, o corte de cabelo, as roupas, o jeito de andar ou outros traços característicos.

Não existe cura específica para a prosopagnosia. O tratamento é baseado justamente no desenvolvimento dessas estratégias compensatórias para minimizar os impactos do transtorno no cotidiano.

Especialistas alertam que a condição pode causar dificuldades sociais e emocionais, já que pacientes frequentemente são vistos como desatentos ou pouco simpáticos por não reconhecerem conhecidos em situações do dia a dia.

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