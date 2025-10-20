A- A+

Saúde Entenda condição de Theo, filho de influenciadora, que causa diminuição temporária da audição Influenciadora falou sobre o problema em suas redes sociais para seus mais de dois milhões de seguidores

A influenciadora Josiane Marques, que fala sobre maternidade nas redes, chocou seus mais de dois milhões de seguidores ao revelar que seu filho, Theo, foi diagnosticado com otite silenciosa, que nada mais é do que a presença de líquido mucoso/seroso nas cavidades do ouvido e até mesmo no tímpano, porém, como o próprio nome diz, não há sinais ou sintomas.

“Ele não teve nenhum sintoma. Ele teve uma grande infecção viral no início de junho e eu o marquei o otorrino para ver se havia ficado tudo bem depois dessa infecção. Fizemos a audiometria nele e percebemos que ele estava com uma perda temporária da audição. Segundo a médica, ele estava escutando como se estivesse dentro de uma piscina”, afirma Josiane.

A otite é mais comum em crianças entre os 6 meses e os 3 anos e afeta mais o sexo masculino do que o feminino e a condição costuma ocorrer com mais frequência nos meses de outono e inverno, sendo subdiagnosticada devido à falta de sintomas agudos ou óbvios.

Sintomas

Sensação de “ouvido tapado”

Diminuição da audição (a criança com 18 meses já deve pronunciar a sua primeira palavra)

Normalmente, não é acompanhada de febre ou dor

Causas

Disfunção da trompa de Eustáquio: Esta é uma formação tubular que comunica o ouvido médio, com o aparelho respiratório e que tem como funções o equilíbrio das pressões entre os ouvidos médio e externo, limpeza das secreções e proteção do ouvido médio

Inflamação crónica da mucosa do ouvido médio em resposta à presença de uma ou várias bactérias

Episódios infeciosos agudos de repetição

Outros fatores predisponentes são:

Aleitamento artificial

Aleitamento na posição deitada

Frequência de infantário

Tabagismo dos pais

Família numerosa com irmãos doentes

“Os pais podem ficar de olhos se as crianças apresentarem atraso na fala e até mesmo na linguagem, visto que elas não estão ouvindo direito e não aprendem tão bem. O Theo sempre mamou com dois, até três travesseiros embaixo, mas nunca o coloquei sentado, e isso era uma causa que eu não sabia”, afirma a influenciadora.

O diagnóstico é realizado com base na história clínica e no exame físico, incluindo a inspeção do(s) ouvido(s) externo(s) e do(s) tímpano(s) usando um otoscópio (um instrumento iluminado que permite ver o ouvido por dentro.

Um otoscópio pneumático projeta um sopro de ar no ouvido para testar o movimento do tímpano; testes auditivos (timpanograma e audiograma) podem ser necessários.

Josiane afirma ainda que já começou um tratamento com o filho, porém, se não funcionar, será preciso uma intervenção cirúrgica onde um dreno precisará retirar o líquido de dentro do ouvido do menino.

“Graças a Deus eu o levei, nós descobrimos a condição e ele está em tratamento, logo ele ficará bem”, disse.

