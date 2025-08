Entenda decisão que soltou jovem com 86 passagens pela sétima vez

A- A+

Na decisão que concedeu liberdade a Patrick Rocha Maciel, de 21 anos, o juiz argumentou que o jovem cometeu um crime "sem violência ou grave ameaça à pessoa" e que "não se pode presumir que os acusados retornarão a delinquir" com base no histórico criminal. Maciel havia sido preso com outra pessoa no dia 29 de junho.



Segundo a polícia, ele é suspeito de furtar dois apartamentos em Copacabana, um templo evangélico e produtos de uma farmácia em Ipanema. O jovem tem um histórico de 86 citações em registros de ocorrência — por delitos como ameaça, roubo, invasão de domicílio e lesão corporal.

Na época do furto na farmácia, a juíza responsável por manter a prisão preventiva de Maciel. Durante a audiência de custódia, ela destacou que a "habitualidade dos indiciados na prática de crimes contra o patrimônio indica que suas liberdades representariam risco de reiteração delitiva e, consequentemente, atentado à ordem pública".

Durante o processo, a defesa de Maciel solicitou a revogação da prisão preventiva, e o Ministério Público se opôs. Contudo, em decisão concedida no dia 23 de julho, o juiz entendeu que "inexistem dados concretos" que justifiquem a manutenção da prisão e reiterou que o crime imputado ao jovem foi cometido "sem violência ou grave ameaça à pessoa".





"Importante observar que a existência de eventuais anotações na folha penal, ainda que com sentença transitada em julgado, não é requisito ou pressuposto da prisão cautelar. Aliás, a valoração jurídico-penal da folha de antecedentes criminais só teria importância se aqui adotássemos o odioso modelo do direito penal do autor. De igual sorte, não se pode presumir que os acusados retornarão a delinquir, posto que, no Estado Democrático de Direito, não há espaço para exercício de futurologia", escreveu o magistrado.

Com a decisão, Maciel passou a responder ao processo em liberdade, mediante medidas cautelares, como comparecimento mensal em cartório e proibição de se ausentar da comarca por mais de sete dias. Ele deixou o presídio no dia 24 de julho de 2025.

Quem é Patrick Rocha Maciel?

Patrick Rocha Maciel, de 21 anos, morava no Morro da Providência, no Centro do Rio de Janeiro. Desde pequeno, descia a comunidade para vender bala em Copacabana. Foi nessas idas ao bairro da Zona Sul carioca que conheceu as praias, as ruas e acabou se familiarizando com o local onde cometeria os primeiros delitos, ainda uma criança. Aos 10 anos, Patrick foi levado pela primeira vez a uma delegacia por policiais. Desde então, seu histórico criminal só aumentou. Hoje, com pouco mais de duas décadas de vida, ele acumula 86 citações em registros de ocorrência, por delitos como ameaça, roubo, invasão de domicílio e lesão corporal.

O histórico criminal de Patrick começa em 2 de abril de 2014. Consta no registro de ocorrência que o então garoto foi abordado por policiais enquanto andava com dois amigos em bicicletas de aluguel por uma rua movimentada da Zona Sul. Já passava das 19h. Os PMs desconfiaram das crianças e mandaram que elas parassem. Segundo o registro, os meninos confessaram aos policiais terem “conseguido arrancar as bicicletas de uma estação da Lagoa”. O caso foi registrado como furto. Por ter menos de 12 anos, Patrick era inimputável, ou seja, não poderia responder por aquele delito.

Também naquele ano, em 25 de agosto, um grupo de crianças e adolescentes abordou uma mulher na Rua da Constituição, no Centro do Rio. A vítima relatou que um dos menores arrancou o cordão de ouro que ela usava e saiu correndo. Consta no registro feito naquele dia que a mulher perseguiu o grupo e, com a ajuda de pessoas que estavam no local, conseguiu pegar quatro garotos e levá-los à delegacia. Patrick era um deles.

Na época, fazia uma semana que ele havia completado 11 anos — e ainda não poderia receber uma medida socioeducativa. A terceira ocorrência, também em 2014, envolveu o furto de objetos em um estabelecimento na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. O menino foi novamente levado à delegacia, desta vez com outros dois amigos.

Drogas e Degase

O histórico criminal de Patrick revela uma infância precoce não apenas no crime, mas também no uso de drogas. Embora não seja possível determinar com exatidão a idade em que começou a usar entorpecentes, aos 13 anos ele já possuía um registro por porte de drogas. De acordo com uma ocorrência registrada em 2016, ele foi flagrado por policiais na Lagoa, na Zona Sul do Rio, portando entorpecentes “para consumo próprio”. Ao longo daquele ano, o adolescente foi levado à delegacia outras quatro vezes por furto — e encaminhado ao Degase pela segunda vez.

Como os processos envolvendo menores tramitam em segredo de Justiça, não é possível saber com precisão por quanto tempo permaneceu nas unidades. Ainda assim, o histórico criminal dá a dimensão da rotina de delitos cometidos por Patrick na infância e adolescência: entre os 10 e 17 anos, ele foi levado para o Degase ao menos 12 vezes.

A primeira entrada dele foi em abril de 2014 e a última, em 2020. Nesse período de sete anos, Patrick também se envolveu em confusões na unidade socioeducativa em pelo menos três ocasiões, todas registradas na Polícia Civil. Em 2021, aos 17 anos, foi encaminhado à delegacia por lesão corporal e por participação num motim de internos.

Patrick não avançou nos estudos. Quando precisa informar sua escolaridade em questionários, declara não ter concluído sequer o ensino fundamental. Em todos os processos judiciais a a que respondeu, assinou apenas o primeiro nome, com uma caligrafia típica de quem teve pouco contato com a escrita.

Seus documentos não registram o nome do pai, apenas o da mãe, com quem vivia. De acordo com a polícia, a mulher tem sete passagens criminais. Também foi investigada por maus-tratos, abandono de incapaz e por submeter criança ou adolescente a vexame ou constrangimento.

Pedido de ajuda

Alguns meses após completar 18 anos, em dezembro de 2021, Patrick foi preso por furtar itens de uma drogaria. Na audiência de custódia, o juiz concedeu liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares. Consta no processo criminal que, durante o atendimento de uma equipe técnica interdisciplinar na Central de Custódia, ele solicitou gratuidade para a emissão de documentos e atendimento assistencial especializado, alegando estar em situação de “fragilidade familiar e socioeconômica”.

Patrick também pediu ajuda aos assistentes sociais para retornar à sua residência, mas foi informado que o alvará de soltura não incluía transporte. Acabou voltando para as ruas com um encaminhamento para uma unidade do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). A Defensoria Pública citou o episódio na defesa e criticou a ausência de assistência ao jovem, que já tinha ficado sob responsabilidade do Estado, mas não possuía nem os documentos básicos.

Preso sete vezes

No ano seguinte, Patrick foi novamente preso e, pela primeira vez, deu entrada em um presídio. O que mais chamou a atenção dos investigadores foi o fato de ele se envolver em novos crimes poucos dias após deixar a prisão. Em abril de 2022, cerca de seis dias após sair do Presídio José Frederico Marques, em Benfica, Patrick voltou a ser preso por assaltar uma casa em Ipanema, na Zona Sul do Rio.

Segundo denúncia do Ministério Público à época, o rapaz invadiu, durante a madrugada, um imóvel alugado por um turista para o carnaval e ameaçou o homem com um espeto de churrasco. Durante a ação, encheu uma mala com pertences da vítima, como celular, fone de ouvido, notebook, tênis e dinheiro. Foi preso ainda no prédio, após a polícia ser acionada para uma denúncia de violação de domicílio. Permaneceu quase um ano na cadeia e foi solto em abril de 2023. Desde que completou 18 anos, Patrick Maciel já entrou no sistema penitenciário pelo menos sete vezes.

