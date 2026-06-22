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SAÚDE Entenda o caso da jovem que morreu após dar à luz gêmeos prematuros antes de chegar a hospital em SP Adriane Caroline Higino Elias, de 23 anos, entrou em trabalho de parto com 28 semanas de gestação; um dos bebês nasceu em casa e o outro dentro de uma ambulância do Samu

A jovem Adriane Caroline Higino Elias, de 23 anos, morreu na tarde de sábado, após permanecer internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Araçatuba, no interior de São Paulo. Ela havia sido submetida a uma cirurgia de emergência após uma intercorrência clínica registrada depois de um parto prematuro. A informação foi confirmada pelo hospital, que informou que o óbito ocorreu às 16h35.

Segundo a Santa Casa, Adriane permaneceu em estado grave e instável apesar dos esforços das equipes de terapia intensiva e obstetrícia. Em nota, a instituição lamentou a morte e manifestou solidariedade aos familiares.

Parto aconteceu antes da chegada ao hospital

Adriane estava com 28 semanas de gestação, o equivalente a quase sete meses, quando entrou em trabalho de parto prematuro na última quarta-feira. De acordo com relatos da família, as contrações evoluíram rapidamente e, cerca de 20 minutos depois, os bebês nasceram antes que ela conseguisse chegar ao hospital. Um dos gêmeos veio ao mundo na residência da família e o outro nasceu dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), durante o trajeto até a unidade de saúde.

Os recém-nascidos, Ravi e Rael, foram inicialmente levados para a Santa Casa de Araçatuba. Como não havia vagas disponíveis na UTI Neonatal da unidade, os irmãos aguardaram transferência por meio da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross). Na sexta-feira, eles foram encaminhados para a UTI Neonatal do Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto.

Segundo informações divulgadas pela família e pela Secretaria de Estado da Saúde, um dos bebês apresenta cardiopatia congênita complexa associada à prematuridade extrema. Apesar disso, ambos permanecem internados em estado considerado estável, recebendo atendimento especializado.

O sepultamento de Adriane ocorreu neste domingo, no Cemitério Jardim da Luz, em Araçatuba. Ela deixa o marido e cinco filhos, incluindo os gêmeos nascidos na última semana.

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