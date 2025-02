A- A+

CALOR Entenda o nível 4 de calor e como se proteger da alta temperatura Na segunda-feira (17), os termômetros no Rio de Janeiro marcaram 44°C, a temperatura mais alta desde 2014

A cidade do Rio de Janeiro deve manter nesta terça-feira (18) o terceiro dia seguido com temperatura acima de 40 graus Celsius (ºC). A previsão do Alerta Rio, sistema de meteorologia da prefeitura, é de 42°C para os próximos dias.

Na segunda-feira (17), os termômetros na cidade marcaram 44°C, a temperatura mais alta desde 2014. No último domingo, a máxima foi de 40,4°C.

Com a onda de calor, a cidade atingiu, às 12h35 da segunda-feira, o nível 4 de calor, o segundo mais alto em uma escala até 5. É a primeira vez que o Rio atinge o patamar, desde a criação dos níveis pela prefeitura, em junho de 2024.

O alerta determina uma série de recomendações para autoridades municipais e orientações para a população se proteger das altas temperaturas.

Quando o nível de calor chega a 4

O nível de calor 4 é atingido quando houver registro de índice de calor muito alto, ou seja, de 40°C a 44°C, com previsão de permanência ou aumento por ao menos três dias seguidos.

De acordo com o Alerta Rio, o posicionamento de um sistema de alta pressão no oceano influencia o tempo na cidade, fazendo com que a previsão de altas temperaturas se mantenha até sexta-feira (21).

No calor 4, a prefeitura segue uma série de procedimentos, como indicação de equipamentos públicos já existentes, como pontos de resfriamentos, oferta de estações de hidratação ou distribuição de água, e cancelamento ou reagendamento de eventos de médio e grande porte, megaeventos em áreas externas.

Confira aqui a relação de pontos de resfriamentos na cidade do Rio.

Cuidados

Por ser um estágio considerado crítico, a prefeitura recomenda que a população adote as seguintes recomendações:

Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede

Consuma alimentos leves como frutas e saladas

Utilize roupas leves e frescas

Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar

Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h

Saiba quais são os pontos de resfriamento no aplicativo do Centro de Operações Rio (COR)

Aulas de educação física na rede municipal só podem ser realizadas em espaços cobertos

Funcionários que fazem atividades profissionais em áreas abertas devem realizar paradas para hidratação

Informe-se- sobre os níveis de calor na cidade por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações e Resiliência e da Secretaria Municipal de Saúde

Use protetor solar, pois a exposição ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e com bolha

Proteja as crianças com chapéu de abas

Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procure uma unidade municipal de saúde

Informe-se sobre a manutenção ou alteração de horários de shows e eventos em áreas abertas e não climatizadas junto aos organizadores dos mesmos

Umidade do ar

Para esta terça-feira, a umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 21% e 30% no período da tarde. Por isso, a prefeitura aponta outras recomendações, como uso de soro nos olhos e nariz para evitar o ressecamento; evitar queimar lixo e mato; e manter os ambientes arejados.

Entenda os níveis de calor:

Calor 1: Neste primeiro nível, não há previsão de altos índices de calor. A cidade continua com sua rotina normal

Calor 2: Quando há previsão ou registro de altos índices de calor (36°C a 40°C) por um ou dois dias consecutivos

Calor 3: Acontece quando há registro de índices de calor alto altas (36°C a 40°C) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos

Calor 5 (mais alto): Quando houver registro de índices de calor muito alto (40°C a 44°C) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos

