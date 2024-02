Entenda o que é a "cocaína rosa", droga suspeita de causar morte de brasileira na Argentina

A- A+

A cocaína rosa, droga também conhecida como Tusi, fez uma nova vítima, desta vez na Europa: um adolescente de 14 anos morreu em Madri depois de beber uma lata de energético que continha cerca de dois gramas da substância.



No último ano, a brasileira Emmily Rodrigues, de 26 anos, que caiu do sexto andar do apartamento de um empresário argentino, em Buenos Aires, também havia consumido a droga, segundo a autópsia. Mas do que se trata a cocaína rosa, que explodiu em popularidade na Colômbia e em partes da Europa, como a Espanha?

Tusi ou cocaína rosa não é cocaína nem 2CB, ("two cee bee" em inglês, pronunciado "tusibí"), mas uma mistura de várias substâncias. A mistura mais comum envolve cetamina, MDMA (ecstasy) e cafeína, segundo relatório da organização Energy Control, que trabalha para tornar o consumo de drogas mais seguro.

A Energy Control analisou 124 amostras desta droga entre junho de 2021 e abril de 2023 na Espanha, das quais 40 são amostras em Madri. Embora normalmente seja vendida como "produto exclusivo", é uma droga comum que é vendida a preços elevados: um grama custava até 100 euros em 2022. Em contrapartida, o mesmo peso de cocaína normal era vendido por 60 euros, segundo um relatório do Observatório Espanhol de Drogas e Dependências (OEDA).

O risco do tusi depende da proporção de substâncias na mistura e dos outros medicamentos com os quais é ingerido. Por exemplo, se uma pessoa cheira uma mistura rica em quetamina e também bebe álcool, os efeitos depressivos de ambas as substâncias serão aumentados. Isso pode levar à perda de coordenação, sedação e desmaios.



Se predominar o ecstasy, sua combinação com o álcool aumenta a desidratação do corpo e cresce o risco de sofrer insolação. A Energy Control relata que 4 em cada 10 pessoas que procuraram seus serviços para analisar suas amostras nunca haviam consumido tusi antes.

O tusi é uma droga muito utilizada em alguns países da América Latina, e seu uso está crescendo na Espanha. Há um mês, a Polícia Nacional desmantelou em Vallecas uma organização criminosa que operava um laboratório de cocaína rosa com capacidade para produzir 20 quilos desta droga sintética. Na operação foram detidas 11 pessoas e apreendidos 72 mil euros em dinheiro, uma arma de fogo e oito veículos. Além disso, foram encontrados três quilos de cocaína, 12 quilos de cetamina, seis quilos de comprimidos de ecstasy, 19.500 doses de LSD e outras drogas sintéticas.

Veja também

BRASIL Dengue: casos aumentam 1104% em rede de 69 hospitais privados do Brasil