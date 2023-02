A- A+

Para reforçar a proteção contra a Covid-19, começa na próxima segunda-feira (27) em Pernambuco, a vacinação bivalente. No Recife, o imunizante começa a ser aplicado já nesta sexta-feira (24).

A formulação da vacina bivalente inclui a proteção contra a cepa original do Sars-CoV-2 e da ômicron, como também das variantes BA.4 e BA.5.

Esta vacina foi autorizada no Brasil para uso como dose de reforço, podendo ser utilizada nos grupos prioritários com intervalo igual ou maior a três meses da conclusão do esquema anterior, em pessoas com 12 anos de idade e mais que façam parte dos grupos elegíveis.

De acordo com o Ministério da Saúde, evidências científicas comprovam que o reforço com a vacina bivalente aumenta a imunidade contra o vírus da cepa original e as variante ômicron BA.1 ou BA.4/BA.5. Além disso, o imunizante possui perfis de segurança e eficácia semelhantes ao das vacinas monovalentes. A vacina possui um frasco com a tampa na cor cinza e é diferente dos demais imunizantes do laboratório.



“Estudos têm mostrado que realmente há uma redução dos níveis de proteção imunobiológica contra o vírus com o passar do tempo, principalmente nas faixas etárias formadas por pessoas acima dos 60 anos de idade, em consequência, principalmente da circulação das variantes, entre elas, a ômicron”, destaca a superintendente de Imunizações do Estado, Ana Catarina de Melo.

“A nova estratégia se apresenta como uma forma de ofertar nova proteção de grupos historicamente mais vulneráveis às doenças respiratórias, proporcionando a redução das formas mais graves da doença”, completa.

Quem poderá tomar a vacina

De acordo com o estipulado pelo Ministério da Saúde, essas serão as fases de grupos prioritários:



Fase 1: pessoas com 70 anos e mais; pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILP) a partir de 12 anos, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas

Fase 2: pessoas de 60 a 69 anos de idade

Fase 3: Gestantes e puérperas

Fase 4: Trabalhadores da saúde

Fase 5: Pessoas com deficiência permanente

Fase 6: População Privada de Liberdade e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas

Ainda não há cronograma anunciado para outros públicos. O ministério prevê, a princípio, a intensificação da vacina com o imunizante monovalente na população a partir dos 12 anos em março.

