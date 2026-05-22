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Crise Entenda o que levou à saída de advogado de Vorcaro Criminalista José Luis Oliveira Lima deixa a banca de defesa do banqueiro

Após uma série de percalços envolvendo o seu acordo de delação premiada, que segue emperrado, o dono do banco Master, Daniel Vorcaro, decidiu destituir o seu advogado, o criminalista José Luis Oliveira Lima, o Juca. No último mês, a equipe capitaneada por Juca entregou os anexos de uma proposta de colaboração, cujo conteúdo foi considerado "insuficiente" e "seletivo" pelos investigadores.

A informação foi revelada pelo blog da Andréia Sadi, do portal g1, e confirmada pelo GLOBO.

A saída do defensor em menos de três meses ocorre em meio a desentendimentos com integrantes da PF, da Procuradoria-Geral da República (PGR) e do ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça, relator do caso Master na Corte.

Nesta semana, a equipe da PF comunicou à defesa que não iria seguir adiante com as tratativas porque, na visão deles, Vorcaro estava omitindo informações sobre casos já descobertos pelos investigadores.

O grupo da PGR decidiu dar mais uma chance aos advogados para entregar uma nova versão, mas avisou que isso não significava que, no fim, iria firmar o acordo.

Segundo a coluna de Malu Gaspar, do GLOBO, houve uma discussão ríspida entre Juca e o ministro André Mendonça, que informou que não receberia mais os defensores do Master em seu gabinete. O episódio teria ocorrido no começo de maio.

Os dois se desentenderam sobre o destino da delação de Vorcaro, que ainda não havia sido apresentada formalmente, mas sobre a qual já se falava nos bastidores. De acordo com relatos ouvidos pela equipe da coluna, Mendonça disse que a proposta do banqueiro seria rejeitada caso escondesse fatos ou não trouxesse informações novas.

Juca, então, respondeu que, nesse caso, recorreria à Turma, referindo-se à Segunda Turma do Supremo, da qual o ministro faz parte.

A resposta foi entendida pelo ministro como um desafio, já que só quatro dos cinco ministros da Turma estão votando no caso Master, depois que Dias Toffoli se declarou suspeito após deixar a relatoria das investigações em fevereiro deste ano. Em caso de empate, a decisão teria que ser a favor do réu.

Além disso, Vorcaro teria se irritado com dois fatos ocorrido nas duas últimas semanas. Um deles foi a A prisão do seu pai, Henrique Vorcaro, na sexta fase da Operação Compliance Zero — um indicativo de que as investigações estão fechando o cerco sobre seus familiares. A blindagem aos parentes era um dos pedidos do banqueiro para selar o acordo.

O outro foi a troca de cela na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. Sob o pretexto de ter mais acesso aos seus advogados, Vorcaro estava numa sala de Estado Maior — a mesma onde ficou o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado no processo da trama golpista.

Após a entrega da primeira versão da sua delação, que frustrou os investigadores, ele foi transferido a uma cela comum da carceragem e foi submetido ao mesmo procedimento que outros presos provisórios. Por exemplo, Vorcaro passou a receber apenas duas visitas diárias dos advogados por um limite máximo de 30 minutos.

Criminalista conhecido no meio jurídico, Juca já atuou em casos de grande repercussão, como a Operação Lava Jato ao defender o empresário Leo Pinheiro, da OAS; e a ação da trama golpista ao trabalhar para o general Walter Braga Netto.

Próximo de Vorcaro há décadas, o advogado mineiro Sérgio Leonardo continuará fazendo parte da defesa do banqueiro. É ele quem tem feito a maior parte das visitas à carceragem da PF. Segundo interlocutores que acompanham o assunto, o banqueiro ainda não decidiu quem será o seu próximo advogado.

Antes de Juca, Vorcaro tinha como advogado o criminalista Roberto Podval, que deixou o caso por não se sentir à vontade com as tratativas de delação e a possibilidade do acordo envolver seus ex-clientes do mundo político e jurídico.

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