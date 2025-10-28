A- A+

METEOROLOGIA Entenda o que significa a categoria 5 atribuída ao Furacão Melissa, que atingirá a Jamaica A passagem da tempestade será o evento mais forte na ilha em 174 anos

O furacão Melissa, uma tempestade de categoria 5, atingirá a Jamaica nesta terça-feira, 28, marcando o evento mais forte na ilha em 174 anos. A classificação foi intensificada na segunda-feira, 27, sendo esperadas tempestades catastróficas.

O fenômeno pode afetar até 1,5 milhão de pessoas no país, de acordo com a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC, da sigla em inglês). A instituição alertou ainda que o impacto será "massivo".

Categoria 5

O furacão se intensificou para a categoria 5 ainda na segunda-feira ao se aproximar da Jamaica, país caribenho, com até 76 centímetros de chuva e uma maré de tempestade com risco de morte.

Melissa teve seu epicentro localizado a cerca de 205 quilômetros ao sul-sudoeste de Kingston, na Jamaica, e a cerca de 505 quilômetros ao sul-sudoeste de Guantánamo, em Cuba, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês)

O furacão tinha ventos máximos sustentados de 260 km/h e se movia para oeste a 6 km/h, informou o centro.

A categoria 5 é a mais alta na escala Saffir-Simpson, com ventos constantes superiores a 250 km/h.

Algumas áreas do leste da Jamaica podem receber 1 metro de chuva, enquanto o oeste do Haiti pode receber 40 centímetros, de acordo com o centro de furacões. "Inundações repentinas catastróficas e numerosos deslizamentos de terra são prováveis", alertou o órgão.

Mortes

Mesmo antes de tocar o território jamaicano, Melissa já causou três mortes no país - além de outras três mortes no Haiti e uma na República Dominicana. Deslizamentos de terra, árvores caídas e quedas de energia também foram registrados antes da chegada da tempestade. (Com agências internacionais).



Veja também