A- A+

OPERAÇÃO CONTENÇÃO Entenda o que significa cada estágio operacional do Rio de Janeiro Na tarde de terça-feira, 28, a cidade entrou em estágio 2

O Rio de Janeiro retornou ao estágio 1 às 6 horas da manhã desta quarta-feira, 29, de acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio.

Na tarde de terça-feira, 28, a cidade entrou em estágio 2, após uma megaoperação deflagrada que impactou na cidade.

"O Estágio 1 é o primeiro em uma escala de cinco e significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão", disse o Centro de Operações da Prefeitura do Rio.

Na tarde de terça, o município do Rio de Janeiro entrou no estágio 2 às 13h48, devido a ocorrências policiais que interditaram, de forma intermitente, diversas ruas das zonas norte, oeste e sudoeste da cidade, impactando os modais de transportes e a locomoção da população pela cidade.

Entenda abaixo todos os estágios:

Estágio 1 (Verde): Quando não há ocorrências que provoquem alteração significativa no dia a dia do carioca. Não foram identificados fatores de risco de curto prazo que impactem a rotina da cidade. Impacto: sem ou com pouco impacto para a fluidez do trânsito e das operações de infraestrutura e logística da cidade.

Estágio 2 (Amarelo): Quando há risco de haver ocorrências de alto impacto na cidade devido a um evento previsto ou a partir da análise de dados. Há ocorrência com elevado potencial de agravamento. Impacto: há risco de impactos, ou já foram identificados impactos, em pelo menos uma região da cidade, com potencial de afetar, ou já afetando, a rotina da população.

Estágio 3 (Laranja): Quando uma ou mais ocorrências estão impactando a cidade. Há certeza de que haverá ocorrência de alto impacto, no curto prazo. Impacto: pelo menos uma região da cidade está impactada, causando reflexos relevantes na infraestrutura e logística urbana, e afetando diretamente a rotina da população.

Estágio 4 (Vermelho): Quando uma ou mais ocorrências graves impactam a cidade ou há incidência simultânea de diversos problemas de médio e alto impacto em diferentes regiões da cidade.

Os múltiplos danos e impactos causados começam a extrapolar a capacidade de resposta imediata das equipes da cidade. Impacto: uma ou mais regiões estão impactadas, causando reflexos graves / importantes na infraestrutura e logística urbana, e afetando severamente a rotina da população (ou de parte dela).

Estágio 5 (Roxo): Quando uma ou mais ocorrências graves impactam a cidade ou há incidência simultânea de diversos problemas de médio e alto impacto em diferentes regiões da cidade.

Os múltiplos danos e impactos causados extrapolam de forma relevante a capacidade de resposta imediata das equipes da cidade. Impacto: uma ou mais regiões estão impactadas, causando reflexos graves / importantes na infraestrutura e logística urbana, e afetando severamente a rotina da população (ou de parte dela).



Veja também