Israel Entenda o serviço militar em Israel, que está recrutando até quem mora no Brasil Mobilização já chega a inéditos 360 mil cidadãos israelenses depois dos ataques terroristas do Hamas no fim de semana

À medida que Israel amplia sua mobilização de reservistas para intensificar a ofensiva contra o Hamas, israelenses e cidadãos com dupla nacionalidade residentes no exterior e que sejam da ativa ou da reserva das Forças Armadas estão sendo convocados para lutar. Os números já chegam a 360 mil, segundo a imprensa local. O contingente inédito na História do país foi alcançado depois que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu “uma ampla mobilização”, após seu governo ser surpreendido pelo ataque surpresa dos terroristas palestinos que controlam a Faixa de Gaza.

O sistema de reservas das Forças de Defesa de Israel (FDI), uma das mais bem equipadas do mundo, é considerado sua espinha dorsal, já que o serviço militar é obrigatório no país para a maioria dos cidadãos — homens precisam servir por pelo menos dois anos e meio e as mulheres por dois anos, a partir dos 18 anos de idade. Depois de concluir o serviço obrigatório, esses cidadãos normalmente passam a fazer parte da reserva da FDI, o que significa que podem ser chamados de volta à ativa em momentos de necessidade.

Os cidadãos israelenses que estão temporariamente no Brasil, por exemplo, estão sendo convocados, mas apenas os alistados na reserva e que treinam anualmente em Israel. No caso de quem tem dupla nacionalidade, apenas quem já serviu o Exército israelense durante o serviço obrigatório e não se desligou da reserva antes deixar o país pode ser convocado. Um brasileiro que vive a vida inteira no Brasil e mora no Brasil, mas adquiriu a cidadania israelense, não pode ser convocado, pois não está alistado na reserva.

Entenda como funciona o serviço militar obrigatório de Israel:

Quem é elegível: Israel exige que todo cidadão israelense com mais de 18 anos que seja judeu, druso ou circassiano sirva nas Forças de Defesa de Israel. Isso inclui homens e mulheres que concluíram o serviço militar obrigatório. Árabes israelitas, mulheres religiosas, pessoas casadas ou com restrições médicas estão isentos do serviço militar obrigatório.

Convocação: Os reservistas podem ser convocados para o serviço ativo em tempos de conflito, guerra ou outras emergências nacionais. As FDI normalmente realizam exercícios de treinamento periódicos para os reservistas a fim de garantir que estejam preparados e mantenham suas habilidades.

Limites de idade: A idade em que os indivíduos se qualificam para o serviço na reserva pode variar, mas, normalmente, os reservistas são convocados até a idade de 40 ou até 50 anos, dependendo de sua função e circunstâncias específicas.

Unidades especializadas: Alguns reservistas servem em unidades especializadas, como o corpo de Inteligência, forças especiais ou outras funções altamente treinadas e especializadas. Essas unidades podem ter requisitos e treinamentos diferentes.

Benefícios: Os reservistas em Israel recebem um salário, assistência médica, entre outros benefícios.

Duração e frequência: O serviço de reserva em Israel pode variar em termos de duração e frequência do serviço. Alguns reservistas podem servir várias semanas por ano, enquanto outros podem ficar de plantão por períodos mais longos.

Treinamento: Os reservistas devem participar de exercícios de treinamento de atualização para garantir que permaneçam capacitados e atualizados com as táticas e os equipamentos militares mais recentes.

