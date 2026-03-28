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ESTADOS UNIDOS Entenda por que a 'Bola da Times Square' descerá em 4 de julho de 2026, assim como foi no Ano-Novo Evento histórico repete tradição pela primeira vez fora do Réveillon

Pela primeira vez em mais de um século de tradição, a famosa bola de Times Square, em Nova York, não será usada apenas na virada do ano.

Em 2026, o símbolo do Réveillon americano também vai descer no dia 4 de julho, data da independência dos Estados Unidos, como parte das celebrações pelos 250 anos do país.

A decisão foi anunciada por organizadores do evento em parceria com a iniciativa America250, responsável pelas comemorações do chamado semiquincentenário — marco que celebra a assinatura da Declaração de Independência, em 1776.

A descida da bola acontecerá na noite de 3 de julho, em contagem regressiva para o feriado nacional, reproduzindo o formato tradicional do Ano-Novo. Será a primeira vez que o evento ocorre fora do dia 31 de dezembro desde sua criação, em 1907.





Segundo os organizadores, a ideia é transformar o momento em um marco simbólico das celebrações em todo o país, reforçando o papel de Nova York no calendário festivo.

Além da edição especial de julho, a virada de 2025 para 2026 já teve novidades: após a tradicional descida à meia-noite, houve uma segunda ativação temática, com iluminação em vermelho, branco e azul, cores da bandeira americana, antecipando as comemorações do bicentenário e meio.

Criada há mais de 100 anos como alternativa aos fogos de artifício, a bola de Times Square se tornou um dos eventos mais assistidos do mundo na virada do ano. Em 2026, porém, o ritual ganha um novo significado — deixando de marcar apenas a passagem do tempo para também celebrar um dos principais marcos históricos dos Estados Unidos.

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