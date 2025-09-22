A- A+

CLIMA Entenda por que a umidade vai baixar em Pernambuco neste final de semana

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) emitiu um aviso de umidade baixa válido até a próxima sexta-feira (26). Segundo o órgão, a umidade relativa do ar deve atingir valores abaixo de 30% em regiões do Sertão de Pernambuco e do Sertão do São Francisco, cenário que exige cuidados da população.

De acordo com a meteorologista da Apac, Zilurdes Lopes, a situação está associada às altas temperaturas previstas para este período.

“Temos previsão de temperaturas elevadas, que podem chegar a até 38 graus no Sertão, com umidade relativa do ar abaixo de 30%. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), índices abaixo desse valor já são prejudiciais à saúde. Além disso, o tempo seco aumenta o risco de incêndios”, explica.

Ela reforça que esta época do ano contribui para o quadro.

“O período da primavera é marcado por temperaturas elevadas no Sertão e no Agreste. Quando a temperatura sobe, a umidade tende a baixar, especialmente no Sertão. No litoral, o impacto é menor por causa da proximidade com o oceano. Esse trimestre é justamente o que registra menos chuvas, com outubro e novembro sendo os meses mais secos para o Litoral e o Agreste”, detalha a meteorologista.

Riscos à saúde

A APAC alerta que o ar seco pode provocar tosse, coriza, sangramentos, crises de asma, ressecamento dos olhos e até conjuntivite. Se os sintomas não melhorarem com medidas simples, a orientação é procurar atendimento médico.

Entre as recomendações para enfrentar o período estão: beber bastante água, usar protetor solar, vestir roupas leves e evitar atividades físicas entre 10h e 15h.

