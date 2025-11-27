Entenda por que não adianta arrancar cabelos grisalhos, segundo dermatologistas

A- A+

Com o passar dos anos, muitas pessoas notam os primeiros fios de cabelo grisalhos no espelho e se perguntam por que eles aparecem ou se é uma boa ideia removê-los. Embora o cabelo grisalho sempre tenha sido associado ao envelhecimento, a ciência agora compreende muito melhor o que acontece nos fios e quais fatores — além da idade — podem acelerar seu aparecimento.

Dermatologistas explicam que essas alterações estão relacionadas ao funcionamento das células-tronco do folículo. Com o tempo, essas células diminuem e param de produzir melanócitos, responsáveis pela produção do pigmento capilar. Quando essa produção diminui, o cabelo perde a cor e fica branco, embora possa parecer cinza a olho nu.

Embora a idade seja geralmente a causa mais comum, não é a única. Um estilo de vida sedentário, o tabagismo, o consumo de álcool, as deficiências vitamínicas e a genética também contribuem para o aparecimento precoce de cabelos brancos. Além disso, outro fator que ganhou destaque nos últimos anos é o estresse crônico, que altera o metabolismo e pode causar alterações hormonais que aceleram o processo.

Existem também algumas doenças que podem desencadear o aparecimento prematuro de cabelos brancos, como neurofibromatose, hipotireoidismo, anemia, síndrome de Griscelli e vitiligo. Também foram identificadas ligações com deficiências de vitamina B12 ou distúrbios da tireoide.

Arrancar cabelos brancos adianta?

Entre aqueles que não querem ver um único fio de cabelo branco, a reação imediata costuma ser arrancá-lo pela raiz. Mas, segundo o dermatologista francês Ramon Grimalt, essa prática não muda a raiz do problema.

Em sua conta no Instagram, ele explicou que os fios continuarão a aparecer na mesma proporção, já que seu surgimento não depende de os arrancarmos, deixarmos crescer, pintarmos ou ignorarmos. A dermatologista espanhola Marta García-Legaz concorda: arrancar um fio de cabelo branco remove apenas o fio, não o processo biológico que o originou.

Como as células pigmentares não estão mais presentes, qualquer novo fio que crescer também será branco. Além disso, ela alerta que arrancá-los repetidamente pode inflamar o folículo, causar pequenos ferimentos ou até mesmo levar à perda permanente de cabelo naquela área. Por isso, os especialistas recomendam evitar arrancá-los. Se alguém os considera incômodos por razões estéticas, a melhor opção é apará-los ou tingi-los, mas sempre sem danificar o couro cabeludo.

