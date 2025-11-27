Qui, 27 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta27/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
cabelos brancos

Entenda por que não adianta arrancar cabelos grisalhos, segundo dermatologistas

Estilo de vida sedentário, tabagismo, consumo de álcool, deficiência de vitaminas, estresse crônico e genética influenciam o aparecimento precoce de fios brancos

Reportar Erro
O estresse pode contribuir para os fios grisalhos O estresse pode contribuir para os fios grisalhos  - Foto: Reprodução/Freepik

Com o passar dos anos, muitas pessoas notam os primeiros fios de cabelo grisalhos no espelho e se perguntam por que eles aparecem ou se é uma boa ideia removê-los. Embora o cabelo grisalho sempre tenha sido associado ao envelhecimento, a ciência agora compreende muito melhor o que acontece nos fios e quais fatores — além da idade — podem acelerar seu aparecimento.

Dermatologistas explicam que essas alterações estão relacionadas ao funcionamento das células-tronco do folículo. Com o tempo, essas células diminuem e param de produzir melanócitos, responsáveis pela produção do pigmento capilar. Quando essa produção diminui, o cabelo perde a cor e fica branco, embora possa parecer cinza a olho nu.

Embora a idade seja geralmente a causa mais comum, não é a única. Um estilo de vida sedentário, o tabagismo, o consumo de álcool, as deficiências vitamínicas e a genética também contribuem para o aparecimento precoce de cabelos brancos. Além disso, outro fator que ganhou destaque nos últimos anos é o estresse crônico, que altera o metabolismo e pode causar alterações hormonais que aceleram o processo.

Leia também

• Haddad critica proposta do Senado que muda aposentadoria de agentes de saúde

• Vacina contra a dengue do Butantan pode beneficiar saúde global

• Ministério compra 1,8 milhão de doses contra VSR para gestantes

Existem também algumas doenças que podem desencadear o aparecimento prematuro de cabelos brancos, como neurofibromatose, hipotireoidismo, anemia, síndrome de Griscelli e vitiligo. Também foram identificadas ligações com deficiências de vitamina B12 ou distúrbios da tireoide.

Arrancar cabelos brancos adianta?
Entre aqueles que não querem ver um único fio de cabelo branco, a reação imediata costuma ser arrancá-lo pela raiz. Mas, segundo o dermatologista francês Ramon Grimalt, essa prática não muda a raiz do problema.

Em sua conta no Instagram, ele explicou que os fios continuarão a aparecer na mesma proporção, já que seu surgimento não depende de os arrancarmos, deixarmos crescer, pintarmos ou ignorarmos. A dermatologista espanhola Marta García-Legaz concorda: arrancar um fio de cabelo branco remove apenas o fio, não o processo biológico que o originou.

Como as células pigmentares não estão mais presentes, qualquer novo fio que crescer também será branco. Além disso, ela alerta que arrancá-los repetidamente pode inflamar o folículo, causar pequenos ferimentos ou até mesmo levar à perda permanente de cabelo naquela área. Por isso, os especialistas recomendam evitar arrancá-los. Se alguém os considera incômodos por razões estéticas, a melhor opção é apará-los ou tingi-los, mas sempre sem danificar o couro cabeludo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter