Entenda por que Trump congelou R$ 1 bilhão de universidade devido à polêmica sobre atleta trans

O governo dos Estados Unidos suspendeu repasses federais à Universidade da Pensilvânia, totalizando mais de 175 milhões de dólares (cerca de R$ 1 bilhão). De acordo com o jornal português A Bola, a medida teria sido influenciada pela participação de um atleta transgênero na equipe de natação da instituição, decisão alinhada às políticas da administração Trump sobre esportes e identidade de gênero.

O Departamento de Educação do governo de Donald Trump abriu uma investigação após a recente ordem executiva que proíbe atletas transgênero de competirem em esportes femininos. O relato de resposta rápida da Casa Branca no X disse que a decisão foi baseada nas "políticas da Penn que forçam as mulheres a competir com os homens nos esportes".

Uma pessoa familiarizada com a decisão, que falou sob condição de anonimato porque o governo não havia anunciado formalmente a pausa, confirmou a suspensão e citou o envolvimento anterior da Penn com Lia Thomas, uma mulher transgênero, como membro de sua equipe feminina de natação.





Em uma declaração, a Penn disse que estava “ciente de relatos da mídia sugerindo uma suspensão de US$ 175 milhões em financiamento federal para a Penn”, mas que não havia “recebido nenhuma notificação oficial ou detalhes” do governo. A universidade acrescentou que estava, e continuava, “em total conformidade com os regulamentos que se aplicam não apenas à Penn, mas a todas as nossas instituições pares da NCAA e da Ivy League”.

Penn, alma mater do presidente Trump, é a segunda universidade da Ivy League em duas semanas a ser tão explicitamente visada pela administração. A administração anunciou em 7 de março que estava pausando cerca de US$ 400 milhões em contratos e bolsas envolvendo a Universidade de Columbia, devido a acusações de que ela não fez o suficiente para combater o antissemitismo no campus.

Na semana passada, autoridades dos EUA enviaram à Columbia uma lista de demandas que, segundo elas, precisavam ser atendidas antes que as negociações sobre o financiamento cancelado pudessem começar.

A investigação foca em Lia Thomas, primeira atleta transgênero a vencer um campeonato universitário em 2022. Além dela, a equipe de vôlei da Universidade de San Jose State e a Associação Interescolar Atlética de Massachusetts também estão sendo alvo de processos.

A pessoa familiarizada com a decisão disse que os cortes de quarta-feira não foram resultado da investigação do Departamento de Educação sobre a Penn, mas equivaleram a uma "ação proativa imediata para revisar fluxos de financiamento discricionários". Isso sugere que mais reduções de financiamento podem estar a caminho, com repercussões além da perda de dinheiro prevista para esta semana do Departamento de Saúde e Serviços Humanos e do Departamento de Defesa.

