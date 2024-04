Entenda problema de saúde que fez motorista ser condenado por dirigir embriagado na Bélgica

A- A+

Nesta segunda-feira, um motorista de 40 anos teve retirada sua condenação por dirigir embriagado, após comprovar uma rara condição de saúde. O homem sofre com uma síndrome pouco comum conhecida como “autocervejaria”, é o que informa sua advogada Anse Ghesquiere, para à AFP.

Segundo um estudo publicado na National Library of Medicine (NIH), a síndrome da autocervejaria (ABS), também conhecida como síndrome de fermentação intestinal, é uma doença considerada rara. Ela se caracteriza pela produção endógena de álcool. Em muitos casos, se manifesta com sinais de intoxicação alcoólica, como andar cambaleante, dificuldade na fala, desconforto gastro intestinal e estado de confusão.

A síndrome da autocervejaria é uma condição na qual o paciente apresenta elevados níveis de etanol no corpo, mesmo tendo consumido pouco ou nenhuma bebida alcoólica. Geralmente, ela aparece depois de problemas intestinais já existentes e pode ser encontrada tanto em homens quanto em mulheres.

A ABS acontece por conta da proliferação generalizada de microrganismos intestinais, o que, por sua vez, acarreta na produção interna de etanol. O fenômeno costuma acontecer depois de refeições ricas em carboidratos ou uso de remédios antibióticos, que podem influenciar no ecossistema intestinal.





Segundo o estudo, concentrações maiores de etanol são comuns em pacientes que também apresentam quadro diabético e com cirrose hepática. No entanto, a síndrome ainda aparece em pacientes que sofrem de outros distúrbios, como doença de Crohn, síndrome do intestino curto e pseudo-obstrução intestinal crônica.

Vale destacar que a ABS está presente em alguns organismos, incluindo fungos e bactérias. No momento, o diagnóstico da ABS ainda é difícil. Ainda são precisos muitos exames completos, verificação do histórico do paciente e investigações laboratoriais de diversos tipos. Por fim, o teste confirmatório para a síndrome ABS é um exame de glicose. Uma vez detectada a síndrome, é iniciado o gerenciamento dela.

O tratamento traz modificações no estilo de vida do paciente. No entanto, em casos de estado grave de intoxicação alcoólica, é possível que seja necessário um tratamento de emergência, resultadode problemas nas vias aéreas. Os medicamentos utilizados irão variar de caso a caso, por conta da origem da condição, uma vez que cada levedura demanda um determinado tratamento.

Uma vez diagnosticado, o paciente deve evitar uma dieta com muito carboidratos e remédios, hábitos fundamentais para o êxito do tratamento. Além disso, ainda é preciso uma maior compreensão sobre a condição para aumentar as chances de sucesso do gerenciamento da síndrome e evitar mais questões jurídicas, como a ocorrida na Bélgica.

