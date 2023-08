A- A+

Rio de Janeiro Enterro de Eloah, menina de cinco anos baleada durante troca de tiros, será nesta segunda-feira (14) Ela foi atingida por um tiro, dentro de casa, no Morro do Dendê

O corpo da menina Eloah Passos, de 5 anos, vai ser enterrado nesta segunda-feira (14), às 11h, no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, zona norte do Rio.

A família da menina foi ao Instituto Médico-Legal (IML) , na região central do Rio, para fazer a liberação do corpo, o que só ocorreu no início da tarde deste domingo (13). Por causa do horário da liberação, com os cartórios fechados, o sepultamento foi marcado para a segunda.

Os parentes que foram ao IML estavam muito abalados com a morte da menina na manhã de sábado (12), atingida por um tiro dentro de casa enquanto brincava no quarto, na comunidade conhecida como Cova da Onça, no Morro do Dendê. A mãe Claudia da Silva Souza disse que a filha era só alegria.

Eloah foi atingida durante conflito causado pela chegada de policiais militares para dispersar uma manifestação de moradores contra a morte de Wendel Eduardo, de 17 anos, em uma ação da PM no Dendê, que tinha ocorrido mais cedo.

Veja também

SAÚDE Tosse que dura semanas ou meses? Fique em alerta