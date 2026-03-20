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INCÊNDIO NO IGNÊZ ANDREAZZA Enterro de irmãos que morreram em incêndio reúne familiares e amigos em cemitério no Recife Pai, mãe e avô dos meninos participaram do enterro após receberem alta do HR

Foram enterrados no início da tarde desta sexta-feira (20) os corpos dos irmãos Antônio Emanuel de Paula Magalhães, de 9 anos, e Rodrigo Magalhães de Lira Junior, de 11 anos, vítimas de um incêndio no apartamento onde residiam, no Condomínio Ignêz Andreazza, no bairro de Areias, também na Zona Oeste da capital pernambucana.

O velório e o sepultamento ocorreram no Cemitério Parque das Flores, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife, um dia após as mortes dos irmãos, na madrugada da quinta-feira (19).

A mãe e o avô das vítimas receberam alta hospitalar no início da manhã desta sexta-feira e conseguiram participar do enterro.

Socorridos durante o incêndio, a mulher, de 44 anos, e o idoso, de 78, ficaram internados no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, por terem inalado muita fumaça. O pai, de 39 anos, já havia recebido alta da unidade algumas horas após o incêndio.

Membros da Matriz de Santo Antônio, no bairro de Areias, paróquia frequentada pela família, onde os irmãos participavam da catequese, compareceram vestindo camisas do padroeiro e dirigiam preces em memória dos dois.

Funcionários e estudantes do Colégio Visão, instituição onde a mãe trabalhava e as vítimas estudavam, também foram ao sepultamento apoiar a família.

Por meio de comunicado, divulgado na quinta-feira (19), a escola cancelou as aulas do dia em solidariedade à funcionária e ao falecimento dos seus filhos.

O sepultamento reuniu algumas dezenas de pessoas, entre amigos, vizinhos e conhecidos, que prestaram homenagens e demonstraram solidariedade aos pais e à família das vítimas.

Origem do fogo

De acordo com o perito do Instituto de Criminalística (IC), André Amaral, ainda não foi possível identificar a causa das chamas devido à quantidade de materiais eletrônicos presentes no apartamento.

"Eram tantos entulhos que você não tem elementos para dizer exatamente onde começou. Tem tanto material eletrônico lá que qualquer coisa era fonte de incêndio iminente e, na situação que estava, não sei como não aconteceu antes", destacou o perito no dia do acidente.

O Instituto de Criminalística informou que segue investigando a origem das chamas.

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