Entidades alertam que protocolo para 'superbebê' que promete aumentar QI não tem base científica

A- A+

Entidades médicas e científicas criticam duramente o chamado "protocolo superbebê", divulgado nas redes sociais como um método para aumentar o QI de bebês ainda durante a gestação. Em vídeos, médicos sugerem o uso de vitaminas e aminoácidos — tanto orais quanto injetáveis — em grávidas, alegando benefícios cognitivos aos fetos, mas não há qualquer evidência científica que comprove a eficácia da prática, tampouco respaldo em diretrizes clínicas reconhecidas.

Em nota, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) alertou para os riscos da adoção de suplementos sem indicação médica comprovada e reforçou que o pré-natal deve seguir práticas baseadas em evidências. A entidade enfatizou que promessas infundadas não substituem a medicina responsável e podem colocar gestantes e bebês em risco.

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) também se manifestou contra o protocolo e informou que monitora a divulgação de práticas sensacionalistas nas redes sociais. Segundo o conselho, além de perigosas, essas práticas violam o Código de Ética Médica e resoluções do Conselho Federal de Medicina, já que promovem tratamentos sem validação científica.

Risco à saúde

Para as gestantes, a aplicação injetável de substâncias pode provocar trombose, infecção, arritmias, náuseas, intoxicação e até reações alérgicas graves. No caso dos fetos, especialmente durante o primeiro trimestre, o uso indiscriminado de suplementos pode causar malformações, justamente no período mais crítico de formação do sistema nervoso e dos órgãos vitais.

"Recomendamos fortemente que condutas terapêuticas voltadas à gestação sejam sempre orientadas por especialistas, com base em protocolos clínicos e diretrizes estabelecidos por sociedades médicas reconhecidas", reforça a médica Lilian de Paiva Rodrigues Hsu, da Febrasgo.

Veja também