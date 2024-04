Entidades parceiras da Compesa participam de evento de responsabilidade social

A- A+

Realizado nesta terça-feira (9), no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, um evento da Compesa reuniu diversas entidades parceiras do Programa Conta Comigo da companhia. Durante o encontro, beneficiários de projetos sociais atendidos pelo programa participaram de apresentações culturais e trouxeram depoimentos emocionantes.

Por meio da iniciativa, 11 instituições recebem o repasse de valores doados pelos clientes por meio da conta de água. O evento desta terça foi organizado com o objetivo de celebrar a Semana de Responsabilidade Social.

Além disso, o encontro também auxiliou no fortalecimento das parcerias com as organizações e na ampliação da arrecadação para investimentos em projetos sociais.

Estiveram presentes o presidente da Compesa, Alex Campos, e os diretores de Engenharia e Sustentabilidade, Douglas Nóbrega, Mercado e Parcerias, Ricardo Rodrigues, além dos coordenadores das entidades.

Uma das apresentações que marcou o evento foi do coral do Movimento Pró-Criança, organização que oferece atividades e oportunidades educativas para crianças, adolescentes e jovens no Recife. Também se apresentou o grupo de dança composto por jovens e adultos assistidos pela Federação das APAES de Pernambuco (FEAPAES).

Entre os depoimentos, os presentes puderam ouvir falas como a de Jailton Lima, que utiliza os serviços oferecidos pela Casa do Pão, no Recife.

“Sou a pessoa mais feliz do mundo, porque a instituição me dá a oportunidade de participar de uma roda de conversa, tomar um banho pra gente andar limpo, além da alimentação e de uma água gelada pra beber. É só alegria”, afirmou.

INICIATIVA SOCIAL

O programa Conta Comigo foi criado com o objetivo de fomentar, em todo o estado, projetos de instituições sociais nas áreas de saúde, educação, cultura e cidadania, beneficiando crianças, jovens, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social.

Por meio da iniciativa são realizados acordos de cooperação entre a Compesa e as Organizações da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, selecionadas para receber doações financeiras dos clientes da Compesa, por meio da conta de água, com valores de R$1,00, R$2,50, R$5,00 e R$10,00.



A adesão dos clientes da Compesa ao programa pode ser feita pelos canais de atendimento da Companhia: 0800 081 0195, aplicativo Compesa, nas lojas físicas de atendimento em todo o estado ou ainda diretamente nas sedes das entidades parceiras.

O presidente da Compesa, Alex Campos, destacou a importância do momento de celebração.

“Hoje foi um dia muito especial. Celebramos a Semana de Responsabilidade Social recebendo as instituições participantes do programa conta comigo, entidades muito respeitadas que levam alento às famílias de todo o estado e contam com a conta de água da Compesa nesse apoio. A missão da Compesa de levar qualidade de vida aos pernambucanos se amplia no alcance dessas entidades”, afirmou o gestor.

Atualmente, o Programa Conta Comigo possui 11 entidades conveniadas, aptas a receber as doações dos clientes da companhia. São elas: FEAPAES – Federação das APAES de Pernambuco; Abrigo São Vicente de Paula – Garanhuns; ICIA – Instituto do Câncer Infantil do Agreste; Santa Casa de Misericórdia do Recife; HCP – Hospital de Câncer de Pernambuco; Fundação Terra; Movimento Pró-Criança; Amigos do Bem; OAF – Organização de Auxílio Fraterno do Recife; GAC-PE – Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer; e Casa do Pão.

