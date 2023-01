A- A+

Cidadania Entidades programam ato no Recife para o Dia Nacional da Visibilidade Trans Evento intitulado "O respeito transforma o mundo e salva vidas" será realizado no próximo domingo (29), na Praça do Marco Zero.

O coletivo Mães da Resistência e a Pastoral da Diversidade da Catedral Anglicana Bom Samaritano preparam, para o fim de semana, um ato em defesa de uma sociedade mais inclusiva e acolhedora para as pessoas trans.



Intitulado “O respeito transforma o mundo e salva vidas”, o evento será realizado no Dia Nacional da Visibilidade Trans, próximo domingo (29), a partir das 15h, na Praça do Marco Zero, no Bairro do Recife.

A iniciativa tem como objetivo chamar atenção para a violência contra a população trans, que registrou altos índices no ano passado.



De acordo com dados levantados pelo projeto Trans Murder Monitoring (“Monitoramento de Homicídios de Pessoas Trans”, em inglês), o Brasil concentrou 40% dos assassinatos que vitimaram esse público em todo o mundo em 2022. Dentro do País, Pernambuco foi o estado que apresentou o segundo maior número de casos durante esse período.

Além dos organizadores, a programação deve contar com a participação de diversas entidades ligadas à causa pelos direitos da população LGBTQIAP+, como a Nova Associação de Travestis e Pessoas Trans de Pernambuco (Natrape), o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades (Ibrat), o Coletivo Mulheres periféricas Favela LGBTQIAPN+ e Slam das Mina.

A organização informou ainda que pede aos participantes que vão de branco, azul ou rosa, que são as cores da bandeira trans. Após um momento de microfone aberto para as pessoas falarem, o ato terá apresentações culturais.

Entre as presenças confirmadas, estão o cantor, compositor e ativista LGBTQIAP+ Peu Queiroga, o Maracatu Nação Molambo, o Slam das Mina e o coletivo Mulheres Periféricas, além da artista plástica Brenda Bazante e da advogada e codeputada estadual Robeyoncé Lima (Juntas-PSOL). Para o encerramento, está prevista uma ciranda em memória das vítimas da violência contra as pessoas trans.



