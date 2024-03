A- A+

Incêndio Entorno de prédio atingido por incêndio no Recife deve ser normalizado até a noite desta sexta (29) Os órgãos de segurança estabeleceram uma série de etapas para a construtora Carrilho desenvolver ao longo do dia

A manhã seguinte ao incêndio que atingiu um prédio em construção no bairro da Torre, localizado na Zona Oeste do Recife, na última quinta-feira (28), foi de muito trabalho para tentar restabelecer a normalidade na região. Uma vistoria realizada em conjunto por membros da Defesa Civil do Recife, Corpo de Bombeiros e engenheiros da construtora Carrilho- responsável pela obra-, definiu as etapas de atuação para a liberação completa da rua Real da Torre.

Desde o início do incêndio, vias próximas ao cruzamento entre a rua Padre Anchieta e a Real da Torre foram bloqueadas. Inicialmente, um raio de 300m do edíficio foi interditado para a circulação de veículos e pedestres, moradores precisaram deixar suas casas, além do corte no fornecimento de energia elétrica.

No final da manhã desta sexta-feira (29), o perímetro interditado foi reduzido e a Neoenergia informou por nota que "promoveu a normalização do fornecimento de energia elétrica nas imediações do edifício (...). Apenas o próprio prédio onde ocorreu o acidente permanece desligado".

A expectativa dos órgãos de segurança é que as imediações do prédio voltem à normalidade a partir das 20h desta sexta-feira (29). Para isso, foi determinado uma série de etapas para a construtora Carrilho desenvolver ao longo do dia.

"Acompanhei toda a vistoria e a gente definiu um protocolo de atuação da empresa em etapas atuando desde já para que o mais rápido possível tenha a liberação da via e o retorno da normalidade. Primeiro, tirar todos os materiais com risco de queda que está no topo do prédio, retirar o bandejão que foi atingido pelo incêndio e lançar uma tela de segurança", disse Anderson Soares- chefe do Centro de Operações do Recife (COP).

Além do trabalho da construtora, a Prefeitura do Recife vai seguir acompanhando o cumprimento dessas etapas ao longo do dia.



“Naturalmente a gente está sujeito a qualquer intercorrência, tem previsão de chuva para o dia de hoje. Tudo isso pode afetar nosso cronograma e estaremos acompanhando. Acontecendo das condições normais de temperatura e pressão, hoje mesmo todo mundo em casa”, completou Anderson.

O Corpo de Bombeiros também participou da vistoria e seguiu acompanhando os desdobramentos do incêndio. O major Getúlio Sena fez um balanço do trabalho da Corporação e ressaltou que a atuação foi exitosa.

“Lançamos mais ou menos 50 militares em treze viaturas nessa ocorrência e utilizamos em torno de 80 mil litros de água. Graças a Deus não tivemos registro de nenhuma vítima, o incêndio conseguiu ser confinado e isolado. Partes do prédio foram queimadas, mas foi isolado. Consideramos uma ocorrência exitosa pelo fato de conseguirmos garantir a segurança da população dos bairros da Madalena e Torre”, disse.

A construtora Carrilho também se pronunciou sobre o incêndio após a vistoria desta manhã. O prédio em construção segue com a previsão de entrega mantido para janeiro de 2026. De acordo com a empresa, a análise "patenteou a integridade da obra e a não existência de risco ou de alguma complicação na estrutura" e também informou que "honrará com os prazos contratuais de entrega da obra e reforça o seu compromisso com a excelência dos seus serviços."



Veja a nota na íntegra:

"A CONSTRUTORA CARRILHO LTDA, acerca do evento que atingiu seu empreendimento em construção do bairro da Torre, vem aos seus clientes informar que uma de suas equipes técnicas, conjuntamente com especialistas em obras e segurança na construção civil, a cargo da Tecomat e Engest, bem assim a Defesa Civil do Recife, realizou, na manhã desta sexta-feira, dia 29, vistoria no empreendimento e patenteou a integridade da obra e a não existência de risco ou de alguma complicação na estrutura.

Acresce que, na esteira das recomendações partidas dos órgãos responsáveis, a construtora está retirando as bandejas de proteção dos andares superiores para que a normalidade do entorno seja estabelecida. Registra, por oportuno, haver preservado o estado de coisas visando propiciar vistoria pelo Instituto de Criminalística (IC), com a brevidade que o caso reclama, de modo a que restem identificadas as causas do incêndio. A empresa reforça junto aos clientes e sociedade os seus 55 anos de atuação pautados em valores rígidos de compromisso com seus clientes, colaboradores e sociedade, acumulando ao longo dos anos certificações como ISO 9001, PBQPH e NDT que atestam a qualidade dos insumos e processos utilizados. Informa ainda que honrará com os prazos contratuais de entrega da obra e reforça o seu compromisso com a excelência dos seus serviços."



Veja também

SÃO PAULO Mãe de seis filhos morre após ser atingida por bala perdida em Santos