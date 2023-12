A- A+

RECIFE Entorno do Parque das Graças, no Recife, tem mudança de circulação a partir de sábado (16); confira Agentes e orientadores de trânsito estarão no local durante os primeiros dias da mudança

Para ordenar o acesso de moradores e visitantes no entorno do Parque das Graças, no bairro de mesmo nome, na área central do Recife, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) implanta, a partir deste sábado (16), uma mudança no trânsito.

Com a alteração na circulação, a rua Dom Sebastião Leme passa a ter sentido único da intersecção da rua das Graças até a rua Jacobina, que terá seu sentido de circulação invertido até a rua Nuporanga, que também passará a ser sentido único em direção à rua das Graças.

Agentes e orientadores de trânsito estarão no local durante os primeiros dias da mudança.

Em casos de dúvidas, os cidadãos podem acionar a CTTU pelo teleatendimento gratuito e 24h no número 0800.081.1078.

