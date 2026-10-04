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Entre 400 e 500 escolas de ensino médio vão suspender aulas na França por segurança

O país registra uma onda de protestos estudantis

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Estudantes da França protestam por mais recursos humanos e financeiros para a educação públicaEstudantes da França protestam por mais recursos humanos e financeiros para a educação pública - Foto por KENZO TRIBOUILLARD / AFP

A França estimou, neste domingo (4), que entre 400 e 500 escolas de ensino médio suspenderão total ou parcialmente as aulas na segunda-feira por motivos de segurança, em meio a uma onda de protestos estudantis em todo o país.

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Os estudantes reivindicam mais recursos humanos e financeiros para a educação pública e reclamam da falta de professores, da deterioração dos prédios e da carga horária excessiva.

"Entre 400 e 500 suspenderam as aulas" na sexta-feira, das 3.700 escolas de ensino médio do país, e "provavelmente haverá um número semelhante nesta segunda-feira, mas com uma retomada parcial e progressiva das aulas", declarou o ministro da Educação francês, Édouard Geffray, à emissora France 2.

Ele também anunciou que, até agora, 24 estabelecimentos de ensino foram "incendiados ou saqueados" à margem do movimento de protesto.

O ministro lamentou que 78 funcionários da educação pública tenham ficado feridos "desde o início" das manifestações.

O movimento começou em 17 de setembro na região de Paris, com o bloqueio de numerosas escolas de ensino médio pelos estudantes. Progressivamente, espalhou-se por todo o país e se intensificou na quinta-feira em diversas cidades francesas.

A sexta-feira foi marcada por tensões e mais de 1.700 detenções, elevando o total desde segunda-feira a cerca de 5.000.

Os organizadores pediram a continuidade da mobilização diante da falta de "medidas concretas".

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