Entre 400 e 500 escolas de ensino médio vão suspender aulas na França por segurança
O país registra uma onda de protestos estudantis
A França estimou, neste domingo (4), que entre 400 e 500 escolas de ensino médio suspenderão total ou parcialmente as aulas na segunda-feira por motivos de segurança, em meio a uma onda de protestos estudantis em todo o país.
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Os estudantes reivindicam mais recursos humanos e financeiros para a educação pública e reclamam da falta de professores, da deterioração dos prédios e da carga horária excessiva.
"Entre 400 e 500 suspenderam as aulas" na sexta-feira, das 3.700 escolas de ensino médio do país, e "provavelmente haverá um número semelhante nesta segunda-feira, mas com uma retomada parcial e progressiva das aulas", declarou o ministro da Educação francês, Édouard Geffray, à emissora France 2.
Ele também anunciou que, até agora, 24 estabelecimentos de ensino foram "incendiados ou saqueados" à margem do movimento de protesto.
O ministro lamentou que 78 funcionários da educação pública tenham ficado feridos "desde o início" das manifestações.
O movimento começou em 17 de setembro na região de Paris, com o bloqueio de numerosas escolas de ensino médio pelos estudantes. Progressivamente, espalhou-se por todo o país e se intensificou na quinta-feira em diversas cidades francesas.
A sexta-feira foi marcada por tensões e mais de 1.700 detenções, elevando o total desde segunda-feira a cerca de 5.000.
Os organizadores pediram a continuidade da mobilização diante da falta de "medidas concretas".