Entre os alvos de ameaças de ataques, Unicap identifica suspeitos e aciona autoridades

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), na rua do Príncipe, no Recife, está as instituições de ensino em Pernambuco que se tornaram alvos de ameaças de possíveis ataques, como vêm acontecendo em grande parte do Brasil nas últimas semanas. Nesse caso, suspeitos foram identificados, e as autoridades acionadas.

Em um dos banheiros da instituição, foi escrito “Socorro” e “Atentado dia 20/04” em um adesivo que traz informações sobre higienização das mãos. Uma cruz também foi desenhada. Veja foto abaixo.

Mensagem terrorista foi deixada em um dos banheiros da Universidade Católica de Pernambuco (Foto: Cortesia)

Por meio de uma nota, divulgada nesta terça-feira (11), a universidade disse que “identificou pessoas que podem ser as responsáveis pela difusão dos conteúdos” e afirmou que solicitou às autoridades medidas a respeito.

“A Unicap oferece um ambiente seguro à sua comunidade universitária e vem informar que identificou pessoas que podem ser as responsáveis pela difusão dos conteúdos relacionados ao seu campus, tendo solicitado às autoridades competentes a adoção das providências cabíveis, sem prejuízo do que compete a esta adotar”, disse, em trecho do comunicado.

A Unicap também reforçou a necessidade de seus estudantes utilizarem corretamente as catracas de acesso e sinalizarem qualquer situação anormal aos funcionários do local.



“Solicitamos que sejam observadas as orientações para o correto uso das catracas de acesso, bem como comunicada às instâncias administrativas e de gestão da Unicap qualquer situação de aparente risco, inclusive às suas equipes de segurança, evitando a disseminação do medo”, trouxe outra parte do comunicado.

Abaixo, confira na íntegra a nota da Unicap

“Em razão dos tristes e recentes episódios ocorridos em ambiaentes educacionais do país e de ameaças de atentados contra a vida, divulgadas em redes sociais, viemos informar que a Unicap tem acompanhado o amplo monitoramento realizado nos âmbitos federal, estadual e municipal sobre os mesmos.

Considerando o alcance das muitas notícias em torno do tema, no dia de hoje, cumpre à Unicap reforçar o seu compromisso com a paz e recomendar que não sejam compartilhados conteúdos ou notícias falsas que incluam informações ou motivações relacionados a atos extremos de violência, a fim de não repercutir qualquer valorização do terror.

A Unicap oferece um ambiente seguro à sua comunidade universitária e vem informar que identificou pessoas que podem ser as responsáveis pela difusão dos conteúdos relacionados ao seu campus, tendo solicitado às autoridades competentes a adoção das providências cabíveis, sem prejuízo do que compete a esta adotar.

Solicitamos que sejam observadas as orientações para o correto uso das catracas de acesso, bem como comunicada às instâncias administrativas e de gestão da Unicap qualquer situação de aparente risco, inclusive às suas equipes de segurança, evitando a disseminação do medo.

A Unicap segue atenta a todos os aspectos de segurança e está preparada para garantir a integridade de toda a sua comunidade”, disse.

