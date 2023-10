Entre civis o melhor soldado, entre soldados o melhor cidadão

A- A+

O Marechal Castello Branco já havia deixado a Presidência da República quando faleceu, em 18 de julho de 1967, vítima de um acidente aéreo em sua terra natal, o Ceará.



Seu pensamento militar continuou pairando por longos anos. As ideias foram incorporadas à doutrina da força terrestre e incluídas no comportamento de várias gerações de oficiais que se sucederam após a sua passagem como instrutor e comandante da ECEME.



Qual razão para conhecer o pensamento militar de Castello Branco?



É um pensamento que vai além da caserna. É um pensamento que está associado ao bem do país. É um pensamento que estimula a sociedade e as Forças Armadas a caminharem unidas. É um pensamento, por fim, de estadista.



O Coronel Francisco Rua Santos, então instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), recebeu a incumbência do comandante da escola em 1968 de organizar os trabalhos do Marechal e publicá-los no livro "Marechal Castello Branco - Seu Pensamento Militar" (Bibliex, 2004).



A obra reúne textos, palestras e anotações que foram guardados pelo militar ao longo de sua vida profissional e disponibilizada pela família após o seu passamento.



Um capítulo, em especial, chamou minha atenção pela modernidade de suas ideias.



Ele aborda as relações políticas, com seus erros e acertos, que impactavam a força terrestre e os militares ao longo da primeira metade do século passado.



Transcrevo alguns trechos, instigando o leitor a refletir sobre eles.



“Não se pode invalidar o direito do oficial de ser candidato a qualquer cargo eletivo. O que não é admissível é considerar as atividades civis como serviço militar.”



Castello, sendo visceralmente contra as idas e vindas de militares entre cargos políticos e militares, alterou a legislação obrigando a passagem para a reserva dos eleitos ou dos que ficassem em função civil por mais de dois anos.



“A ideia generalizada de que ‘o Exército precisa tomar conta disso’ tem interessado muito mais ao meio civil do que ao próprio Exército.”



Ao longo do século passado, muitas vezes as disputas políticas contaram com a participação de militares como salvadores da pátria, embora atores secundários, usados matreiramente por velhas raposas.



“Para os militares, a alternativa é a ditadura ou manter a legalidade precária […] mas o regime ditatorial é mais adequado à corrupção civil e à desmoralização do Exército do que o da legalidade precária.”



Castello não defendia jamais uma ditadura como sucedâneo e solução da incompetência política.



“No Exército, não há vocação para ditador, além do que, em caso de ditadura, as instituições militares seriam profissionalmente desmobilizadas.”Reconhecia como sequela de um governo ditatorial a desestruturação material e moral das Forças Armadas.



“O Exército sempre esteve na dependência do Estado e sofreu as consequências do fato de os nossos homens de governo desconhecerem os problemas da defesa nacional.”



O velho e presente desafio do pouco envolvimento das lideranças políticas com os temas militares, seja por desconhecimento, seja por relaxamento, seja por temor.



Essas e muitas outras ideias mostraram a compreensão de Castello Branco sobre a conjuntura do país, a perfeita sintonia com a realidade dos tempos e o seu entendimento sobre o papel do Exército na sociedade.



Merece cuidadosa leitura o precioso livro.



Passados dois anos da morte de Castello Branco, o professor Roberto Campos, em artigo para O Globo, publicado em 15 de julho de 1969, escreveu sobre o Marechal: Repousa agora o guerreiro. Ele conheceu o sangue da batalha, o silêncio da academia, a solidão da responsabilidade, as tentações do poder. Para ele chegaram tarde demais as flores do reconhecimento. Alguns o odiaram e muitos o amaram. O importante é que para ninguém foi um ser indiferente. Pois a indiferença, essa sim, é o supremo castigo.



A história da Terra de Santa Cruz tem na galeria alguns líderes como o Marechal Castello Branco que mudaram o país com suas posturas firmes, intransigência para com os erros, humildade no relacionar-se e visão apontada para o futuro.



Como afiançou o General Otávio Costa, Castello consistiu em ser, entre civis, o melhor dos soldados e, entre militares, o melhor cidadão.



O Marechal se firmou liderança pela serenidade como tratava desiguais de forma desigual. Belo exemplo.







*General de Divisão da Reserva





