irã Entre fogos de artifício e orações, iranianos se dividem após confirmação da morte do presidente Perseguição contra ativistas, mulheres e críticos do regime eram uma marca do governo de Raisi

Após a notícia do acidente aéreo que envolveu o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, a população do país reagiu de formas opostas uma à outra, neste domingo (19). Durante as operações de buscas, a TV estatal mostrou a multidões rezando por Raisi e, em contrapartida, nas redes sociais, há quem tenha celebrado o desaparecimento e posteriormente a morte do líder.

“Vamos celebrar as boas notícias da queda do helicóptero de Ebrahim Raisi”, diz uma pessoa em um vídeo captado por um residente de Teerã e divulgado pelo jornal Iran Internacional no X — antigo Twitter —.

"Let's celebrate the good news of Ebrahim Raisi's chopper crash," a Tehran resident is heard saying in a video he sent to @IranIntl.pic.twitter.com/030e51bONv — Iran International English (@IranIntl_En) May 19, 2024

Em outro registro feito neste domingo, fogos-de-artifício são lançados aos céus em meio a festejos nas ruas com a notícia do acidente do presidente do Irã.

Iran International is obtaining videos showing Iranian people celebrating the news of President Ebrahim Raisi's chopper crash.pic.twitter.com/XRUVDJcLeQ — Iran International English (@IranIntl_En) May 19, 2024

A ativista pelos direitos das mulheres Masih Alinejad disse na rede social que esse deveria ser o único acidente aéreo em que as pessoas estavam preocupadas com a possibilidade de alguém ter sobrevivido. Veja abaixo:

“I think this is the only crash in history where everyone is worried if someone survived.”



“Happy World Helicopter Day!”



Iranian social media is flooded with jokes about Ebrahim Raisi’s helicopter crash. This is how oppressed people fight back through humor. — Masih Alinejad ️ (@AlinejadMasih) May 19, 2024

Ela segue ao dizer que esse seria o “Dia Mundial do Helicóptero” e, segundo a ativista, as redes sociais iranianas estavam repletas de piadas a respeito da morte de Ebrahim Raisi: “é assim que pessoas oprimidas lutam, pelo humor”, diz Masih na publicação.

A morte do presidente também teria sido comemorada pelas duas filhas de Minoo Majidi, uma opositora do regime que foi morta aos 62 anos com 167 tiros durante uma manifestação pelos direitos das mulheres em 2022. O vídeo também foi compartilhado por Masih Alinejad.

I am so happy to see smiles on your faces. This is how the daughters of Minoo Majidi, who was killed by the Iranian regime during the Woman, Life, Freedom uprising, reacted to the news of Ebrahim Raisi’s helicopter crash.



pic.twitter.com/ypJiIzxD5S — Masih Alinejad ️ (@AlinejadMasih) May 19, 2024

A atitude foi replicada por outras duas mulheres que também ficaram feridas na mesma manifestação. Mersedeh Shahinkar perdeu um dos olhos após ter sido atingida por uma bala de borracha e Sima Moradbeigi perdeu a mobilidade no braço direito.

ما بر سر گور کثیف و نجستتان آزادانه میرقصیم و جشن میگیریم#زن_زندگی_ازادی@simamoradb51053 pic.twitter.com/RnHP9Ht8ir — MersedeH_eye (@mersedeh_eye) May 19, 2024

Presidente em atividade no Irã desde 2021, Ebrahim Raisi era ultraconservador e mantinha uma relação complexa com os Estados Unidos, que classificava o político como um dos “iranianos sancionados por cumplicidade com graves violações dos direitos humanos”. A repressão contra ativistas, mulheres e críticos do regime marcaram seu governo.

