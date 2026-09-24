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ONU

Entre protestos e vaias, dezenas de delegados deixam plenário da ONU durante discurso de Netanyahu

Delegações deixaram o plenário durante discurso do primeiro-ministro israelense

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O Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu discursou nesta quinta-feira(24), no plenário da Assembleia Geral da ONUO Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu discursou nesta quinta-feira(24), no plenário da Assembleia Geral da ONU - Foto: ANGELA WEISS / AFP

Dezenas de delegados de todo o mundo abandonaram o plenário da Assembleia Geral da ONU, nesta quinta-feira (24), em sinal de protesto durante o discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Enquanto os delegados que permaneceram no recinto vaiavam o líder israelense, sua equipe o aplaudia de pé e o presidente da sessão pedia ordem aos gritos.

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"Se restarem outros covardes morais que ainda não deixaram esta sala, façam-no agora", disse Netanyahu ao tomar a palavra.

O plenário, pouco concorrido no início da sessão, foi enchendo gradualmente antes do discurso do premiê israelense.

Em nota à qual a AFP teve acesso, a delegação palestina havia pedido que outras missões se somassem ao seu próprio ato de protesto.

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