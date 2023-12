Entrega de 600 apartamentos do Encanta Moça vai tirar famílias de locais vulneráveis

A- A+

Acontece nesta quinta-feira (21) a entrega dos habitacionais Encanta Moça 1 e 2, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife. Com isso, cerca de 600 famílias que viviam em locais de vulnerabilidade, como palafitas, vão ser beneficiadas.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), esteve no local para conferir as instalações, fazendo os últimos ajustes antes de promover a entrega.

As chaves dos imóveis serão entregues às famílias que foram cadastradas, previamente, das palafitas do Rio Pina; outras que hoje ocupam áreas não edificáveis na região beneficiada pelo projeto de urbanização; além das que foram afetadas pela construção da Via Mangue.

Após o cadastro feito pelas equipes da Prefeitura, a Caixa Econômica Federal avaliou o perfil das famílias para confirmar que elas se encaixam nos critérios do programa Minha Casa Minha Vida.

O sorteio dos beneficiados já foi realizado e nenhum deles precisará pagar pelo direito de ocupar os apartamentos. Os últimos títulos de propriedade serão entregues ainda nesta terça-feira (19).

Segundo o prefeito João Campos, a gestão municipal vai pagar as contrapartidas que seriam oferecidas às famílias.

“Com isso, pagamos mais de R$ 1,5 milhão, garantindo que as famílias possam viver em suas casas, sem precisar pagar um valor alto por isso. Estou feliz em ver mais de 500 famílias que estavam vivendo em palafitas sendo realocadas para um apartamento de alta qualidade, com uma construção digna. É com trabalho árduo e cooperação que as coisas acontecem”, explicou.

Prefeito João Campos visitou instalações dos conjuntos | Foto: Rodolfo Loepert/ Prefeitura do Recife

O terreno foi desapropriado pelo Governo do Estado em 2013, na gestão do ex-governador Eduardo Campos, e, posteriormente, cedido ao município do Recife, que doou ao Governo Federal. Os habitacionais ficam às margens da Via Mangue.

Cada um tem 300 unidades divididas em sete blocos de 40 e um de 20. Os 600 apartamentos têm área de 44,5m², com sala, dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviço. Os moradores contarão também com parque infantil e área de lazer.

Total investido

O investimento total da Prefeitura na região do Pina é de R$ 223,2 milhões, beneficiando mais de 170 mil pessoas. Além da localização estratégica, os habitacionais estão próximos a outros importantes projetos municipais em construção, como o Parque Eduardo Campos, que será o maior da cidade; o Compaz do Pina; a Upinha 24h; e a Creche-Escola Arthur Lula da Silva. Junto com a urbanização das margens do Rio Pina, o conjunto de investimentos vai mudar completamente a cara da região, garantindo cidadania e qualidade de vida para os moradores.

