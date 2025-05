A- A+

Santuário Entrega oficial do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro, acontece nesta terça (20) A entrega contará com a celebração de uma missa especial, presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, com a presença da governadora Raquel Lyra

O Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, será entregue oficialmente e de forma definitiva à população na noite desta terça-feira (20).

A entrega, que acontece às 19h, contará com a celebração de uma missa especial, presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, que realizará o Rito de Dedicação da igreja e a bênção do novo altar.

O reitor do santuário, padre Emerson Borges, auxiliará na celebração da cerimônia. A solenidade contará com a presença da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra.

Os trabalhos de restauro duraram 220 dias, e o projeto de requalificação do Santuário do Morro da Conceição recebeu um investimento superior a R$ 5 milhões, viabilizado por meio de Termo de Fomento firmado entre o Governo do Estado e a Arquidiocese de Olinda e Recife.

O secretário executivo de Desenvolvimento Urbano do Estado, Francisco Sena, ressalta a importância do santuário e da entrega.

"O santuário não é só um ambiente de fé, é também um espaço cultural, um patrimônio cultural da cidade do Recife, e um espaço onde a assistência social funciona. E é um trabalho que a igreja católica vem fazendo de maneira contínua, e essa nova estrutura vai permitir que isso seja retomado. E, acima de tudo, aqui é um espaço que fomenta a economia popular. A comunidade aqui do Morro da Conceição, e do entorno, vive em função do santuário", diz o secretário.

O secretário executivo de Desenvolvimento Urbano de Pernambuco, Francisco Sena | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O reitor do santuário, padre Emerson Borges, convidou a todos para participarem da celebração de retorno das atividades do santuário; em um momento de renovação e fortalecimento da fé e devoção à Imaculada Conceição.

"Irmãos e irmãs, devotos e devotos da Imaculada Conceição do Morro, com grande alegria convido a todos, todas as paróquias, vicariatos da nossa arquidiocese de Olinda e Recife, e também da Igreja do Brasil. Você, que é devoto, que tem um carinho todo especial por Nossa Senhora, é chegada a hora de adentrar dentro do santuário e, juntos, rendermos graças a Deus por tantas graças que ele tem derramado por nós por meio de Maria", celebrou o padre.

"O santuário está reconstruído e aqui vamos fortalecer a nossa fé e a nossa devoção à Imaculada Conceição", declarou o reitor.

Solenidade

A partir das 19h30, a governadora Raquel Lyra entregará as chaves do templo restaurado nas mãos do arcebispo metropolitano local, dom Paulo Jackson.

Em seguida, o metropolita passará as chaves ao reitor do santuário arquidiocesano, padre Emerson Borges. Na sequência, tem início o rito de Dedicação da Igreja e do Altar.

Dedicação do altar

O rito solene da Igreja Católica é realizado por um bispo que consagra o novo altar a Deus, para que o culto divino (Santa Missa) possa acontecer. Esse ato ocorre em dois momentos: quando uma igreja é construída ou restaurada, como no caso do Santuário do Morro.

No ato, o altar é benzido com água benta, ungido com óleo do Crisma (o mesmo óleo utilizado na quinta-feira da Semana Santa), que é espalhado pelas mãos do bispo celebrante em cima da mesa do altar e a incensação (com uso de incenso e turíbulo, o altar é incensado).

Depois, a mesa do altar é revestida com uma toalha branca e velas são acesas para a primeira celebração eucarística.

Dedicação da Igreja

As paredes de vidros do Santuário serão aspergidas com água benta, dedicando também todo o espaço litúrgico a Deus. As pessoas presentes também serão aspergidas com a água benta.



Celebrações

As Santas Missas voltam a ser realizadas dentro do Santuário na próxima quinta-feira (22), às 19h30, com Adoração ao Santíssimo Sacramento. As celebrações no mês de Maio seguirão às terças e quintas-feiras e aos sábados, às 19h30, e aos domingos, 7h, 9h, 12h e 18h.

Visitas a imagem da imaculada

Todos os dias, das 6h às 20h, salvo nas quintas-feiras, quando vai até o término da Missa de Adoração ao Santíssimo Sacramento, às 21h30, aproximadamente.

Atendimento

Retorna para dentro do santuário na próxima quinta-feira (22) e irá funcionar de segunda a sábado, das 8h às 12h, e das 13h às 18h. Aos domingos, das 6h às 18h.

Relembre

Em 30 de agosto passado, o teto do santuário desabou, atingindo 27 assistidos pela Pastoral Social do templo, que aguardavam as cestas básicas doadas mensalmente. Entre as vítimas da tragédia, Maria da Conceição de França Pinto, de 68 anos, e António José Soares, de 54 anos.

A Prefeitura do Recife, através da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) e demais frentes governamentais do município, iniciou a retirada dos entulhos no dia seguinte, 31, totalizando em 12 caçambas que foram levadas ao aterro sanitário e mais de 20 toneladas de material reciclável, vendidas para reaproveitamento. As ações foram concluídas em 12 dias.

Em 11 de setembro, a área foi liberada pela Defesa Civil do Recife para o início dos trabalhos da primeira etapa das obras. A ação teve início em 12 de setembro e ficou a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do estado de Pernambuco (Seduh-PE).

O espaço foi liberado oficialmente no último 26 de novembro, após 76 dias de intervenção, para a realização da 120ª Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro, que ocorreu de 28 de novembro a 8 de dezembro de 2024.

O Santuário voltou a ser interditado em 13 de dezembro do ano passado, retomando as obras em 6 de janeiro de 2025. Nessa segunda etapa de reparos, o templo permaneceu interditado por 144 dias.

Durante esse período, as celebrações ocorreram no entorno da Imagem da Imaculada Conceição, nas quintas-feiras e aos domingos, e em celebrações especiais: Santas Missas de Natal e Ano Novo, Semana Santa 2025 e Santa Missa de Sufrágio do Papa Francisco, no último 21 de abril.

