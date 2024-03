Entregador baleado por PM no Rio segue internado sem previsão de alta

A- A+

O entregador Nilton Ramon Barromeu de Oliveira, de 25 anos, segue internado na UTI do Hospital municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte do Rio, sem previsão de alta. A vítima, baleada na noite de segunda-feira pelo cabo da Polícia Militar Roy Martins Cavalcanti após uma discussão, já passou por duas cirurgias na coxa esquerda e estava entubado em estado grave. A família do rapaz diz que, na manhã deste sábado, ele conseguiu se alimentar sozinho pela primeira vez desde que deu entrada na unidade e que vem apresentando melhora.

— O Nilton está se alimentando. Ele está se recuperando bem, apesar de ainda não ter previsão de alta. Estamos aqui na torcida — afirmou o tio do jovem, Jurandir Junior.

Nilton foi baleado à queima-roupa pelo agente Roy Martins, que se recusou a ir até a portaria do condomínio onde mora, na Vila Valqueire, também na Zona Norte, para pegar o lanche, um copo de açaí, pedido por sua esposa. Nilton, então, cancelou o pedido e retornou ao estabelecimento. Neste momento ele foi seguido pelo PM até a lanchonete. Toda a discussão foi filmada por testemunhas que estavam no local, por volta das 19h.

Em um trecho das imagens é possível Roy mostrando uma arma na cintura e ameaçando o rapaz que estava desarmado.

— Deu para ver que os dois estavam alterados. Que era uma discussão. Mas nada justifica um policial militar, pago para nos proteger, sacar uma arma e dar um tiro. Isso é injustificável — disse Jurandir Júnior, tio do entregador, em entrevista ao GLOBO.

O disparo feito pelo PM atingiu a artéria femoral de Nilton, que está no CTI. Roy se apresentou na 32ª DP (Taquara) e alegou legítima defesa. O caso foi registrado como lesão corporal. A arma de Roy chegou a ser apreendida pela Polícia Civil, mas devolvida logo depois. Na delegacia, ele disse que fez um torniquete na perna do entregador e que chamou o socorro. O crime será investigado pela 28ª DP (Campinho). Um processo da Corregedoria da Polícia Militar também foi instaurado para apurar as circunstâncias do caso.

Aplicativo de entrega registra 4 mil casos de ameaça e agressão

De janeiro a março deste ano, a plataforma do Ifood registrou 4 mil casos de ameaça e agressão aos entregadores no estado do Rio. Em junho do ano passado, após atender a uma petição dos colaboradores, o aplicativo lançou uma Central de Apoio Psicológico e Jurídico para atender os entregadores vítimas de violência. Em dez meses, foram registrados 28 casos no estado: 32% deles por ameaça, 25% por agressão física, 18% por descriminação e 7% por violência sexual.

A maioria está na Zona Sul da capital, 42% dos acionamentos, 21% na Zona Oeste e 37% nas demais regiões. Só nos últimos três primeiros meses deste ano, 26 entregadores no estado do Rio tiveram acesso à assistência psicológica. De acordo com o aplicativo, cada entregador cadastrado tem acesso a um botão para reportar uma ocorrência. No caso do entregador Nilton, o Ifood disponibilizou uma advogada que está acompanhando o caso.

