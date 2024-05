A- A+

Recife Entregador de aplicativo é baleado ao fugir de assalto no Recife; vítima está internada no HR Jovem realizava entregas em sua motocicleta, quando foi abordado por dois homens que anunciaram o assalto

Um entregador de aplicativo, de 20 anos, foi baleado ao fugir de um assalto, no bairro do Engenho do Meio, na Zona Oeste do Recife, e está internado no Hospital da Restauração, na área central do Recife. O caso aconteceu na madrugada dessa quarta-feira (8).

Segundo a Polícia Militar, que enviou agentes do 12º BPM ao local, o entregador, que não teve o nome divulgado, realizava entregas em sua motocicleta, quando foi abordado por dois homens que anunciaram o assalto com o objetivo de roubar a moto.

O entregador conseguiu fugir, mas foi atingido por dois tiros nas costas. Ele foi socorrido pelo pai para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife, e transferido, em seguida, para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby.

A unidade de saúde informou que o paciente não autorizou a divulgação de informações sobre seu estado de saúde.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o caso foi registrado pela equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital como tentativa de latrocínio. "As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do fato", afirmou a corporação. Ninguém foi preso até o momento.

