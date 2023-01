A- A+

CASA AMARELA Entregador de aplicativo é baleado na cabeça em tentativa de assalto na Zona Norte do Recife Os suspeitos, ainda não identificados pela polícia, fugiram do local

Um entregador de aplicativo foi baleado na cabeça em uma tentativa de assalto, na madrugada desta terça-feira (24), no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife. O crime ocorreu na esquina entre as ruas Professor Souto Maior e Abel de Sá Bezerra.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Civil de Pernambuco, dois homens abordaram Armando Barbosa da Silva Filho, de 26 anos, e anunciaram o assalto. O entregador, no entanto, não obedeceu à ordem e foi alvejado por disparos de arma de fogo.

Os suspeitos, ainda não identificados pela polícia, fugiram do local. Armando foi socorrido para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

O estado de saúde do entregador é estável. Ele permanece internado no HR, sob observação.

"Foi instaurado inquérito policial para apurar o caso, que está sob o comando do DHPP", explicou a Polícia Civil.



A apuração policial deve indicar a autoria do crime.

