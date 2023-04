Entregador volta a trabalhar uma semana após ser agredido por ex-jogadora de vôlei

A- A+

Max Ângelo Alves dos Santos buscou, na manhã desta segunda-feira (17), a bicicleta elétrica que ganhou e foi direto para o trabalho. Esse é o primeiro dia que o entregador volta ao serviço após ser agredido pela ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias, há uma semana. Durante o trajeto do Catete, onde retirou a bicicleta, a São Conrado, conta ter sido parado por diversas pessoas que demonstravam carinho e o apoiavam.

— Sempre trabalhei e estar voltando agora, depois de uma fase turbulenta, é muito bom. Fico feliz de reencontrar meus colegas aqui. A vida do entregador não para. Eu não consigo ficar parado, fico elétrico. Se eu ficar em casa muito tempo, começo a ficar agoniado — disse, com um sorriso no rosto.

Segundo ele, o retorno para o local onde as agressões acontecerem não trouxe nenhuma ansiedade ou medo de represálias:

— Sempre trabalhei aqui. Trabalho em várias áreas, mas foi aqui onde tudo começou. Fico muito feliz, o pessoal ali me recepcionou muito bem quando eu comecei. Hoje, dou muito valor a esse trabalho. Confesso que, há um tempo atrás, antes de começar, eu sentia vergonha, mas a necessidade supera qualquer coisa.

A violência sofrida, no entanto, não será esquecida:

— Estou me sentindo bem melhor. Claro que não é uma coisa que a gente vai esquecer da noite para o dia, porque se trata de um assunto muito complexo. Eu sempre vou lembrar. É o que venho falando: quando acontece com outra pessoa, você vê, mas não enxerga. Mas quando acontece com a gente, a gente passa a ver aquilo com outros olhos — ponderou.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Sandra, que estava passeando com o cachorro, passou por alguns entregadores que trabalham em uma loja do bairro. Ela parou e começou a atacar verbalmente o grupo, dizendo para eles “voltarem para a favela”. Depois, ela tirou a coleira do cachorro e chicoteou as costas de Max Ângelo.

Após a repercussão do caso, uma vaquinha virtual foi criada para ajudar Max a sair do aluguel e comprar uma casa própria para ele e sua família, cuja meta era arrecadar R$ 190 mil, superou as expectativas e em menos de 48 horas já passou de R$ 210 mil de mais de 7.200 doadores. A iniciativa tem o apoio do apresentador Luciano Huck e do ator João Vicente de Castro.

A professora de vôlei Sandra Mathias Correia de Sá desferiu ao menos quatro chibatadas contra o entregador Max Angelo Alves dos Santos no domingo, dia 9.

Ao passar por entregadores, começou a atacar verbalmente o grupo, dizendo para eles “voltarem para a favela”.

Max registrou duas ocorrências contra Sandra Mathias, que foi banida de plataforma de delivery após o caso.

Após a repercussão, Max ganhou do iFood uma motocicleta e uma bicicleta elétrica.

Uma vaquinha para entregador agredido por ex-atleta de vôlei comprar casa própria já arrecadou de R$ 100 mil em menos de um dia.

— Moro de aluguel e, ter uma casa própria, me ajudaria a juntar dinheiro e pagar cursos para as crianças. Quero que eles tenham acesso à educação que, infelizmente, eu e meus irmãos não tivemos. Espero que minha história faça algum efeito — disse Max, em depoimento a O GLOBO.

Ouvido novamente neste domingo o entregador disse que não quer se precipitar e ainda não procurou nenhum imóvel. Ele está esperando a vaquinha ser concluída. Enquanto isso tenta voltar a vida normal. Contou que sua história sensibilizou muita gente, não só no Rio. Max contou que soube por meio de amigos da Rocinha quer estão vivendo no exterior, que a repercussão de sua história ultrapassou as fronteiras do país.

— Minha história sensibilizou todo mundo e fico feliz, porque foi uma coisa que aconteceu da forma mais horrível. Não joguei o vídeo (da agressão) nas redes sociais buscando fama, mas justiça. Isso que está acontecendo é o reconhecimento de que nossa classe de entregadores vem sendo muito hostilizada. Fico triste que esse tipo de coisa (discriminação e racismo) ainda aconteça. Meu caso tem sensibilizado outras pessoas que foram vítimas de racismo. Quando elas me procuram eu digo que o problema não vai acabar, mas se denunciarmos, como fiz, poderá ajudar a reduzir.

O entregador também ganhou uma motocicleta e uma bicicleta elétrica na sexta-feira. Nas redes sociais, circula um vídeo em que o entregador recebe as chaves da moto. Além disso, o rapaz contou que também está recebendo diversas propostas de emprego. Nessa segunda-feira, disse que vai comparecer a uma entrevista de trabalho na Barra da Tijuca, mas preferiu não dar detalhes, para não atrapalhar.

— Quero continuar trabalhando, tento uma vida normal.

Até setembro do ano passado, Max trabalhava como porteiro em um prédio na Zona Sul. Paralelamente atuava como entregador de aplicativo. O que era para servir de reforço na renda acabou virando sua principal remuneração, com o desemprego. As entregas rendem em média R$ 1 mil, por mês. Somente o aluguel (R$ 600 mensais) e pensão dos filhos R$ 400), consomem integralmente esse valor.

Max tem usado seu perfil nas redes sociais para falar sobre o caso. Nas publicações, muitas mensagens de carinho e de apoio são enviadas por pessoas até mesmo de outros estados que souberam das agressões, após a grande repercussão na internet e em notícias. Já Sandra, tem recebido ofensas e xingamentos, não raro sendo chamada de racista.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostraram o momento em que Sandra Mathias Correia de Sá, que estava passeando com o cachorro por uma rua de São Conrado, bairro da Zona Sul do Rio, passou por alguns entregadores que trabalham em uma loja do bairro. Ela parou e começou a atacar verbalmente o grupo, dizendo para eles “voltarem para a favela”. Depois, ela tirou a coleira do cachorro e chicoteia as costas de um deles, Max Angelo dos Santos.

Após a agressão, o entregador foi à delegacia, prestou depoimento e passou por exames no Instituto Médico Legal (IML), onde foram confirmadas os hematomas causados pela agressão.

Na terça-feira, Sandra foi intimada a comparecer à 15ª DP (Gávea) por duas novas acusações: injúria e lesão corporal contra dois entregadores negros. A confusão, no último domingo, teria começado por insatisfação da mulher ao ver entregadores andando de moto na calçada em que ela passeava com o cachorro. A mulher já havia sido convocada para depor na quarta-feira passada, mas não compareceu. Sua defesa apresentou um atestado na ocasião, alegando que a sua cliente estaria machucada.

