A entregadora Viviane Maria de Souza Teixeira, de 37 anos, que se apresentou espontaneamente na 15ªDP (Gávea), na última segunda-feira (24), teve a prisão mantida durante uma audiência de custódia, realizada nesta quinta-feira, em Benfica, na Zona Norte do Rio.

Viviane havia se apresentado por conta de um mandado de prisão expedido pela justiça de Laranjal Paulista, no Estado de São Paulo.

A entregadora figura como vítima em um inquérito que apura agressões praticadas pela ex-atleta e professora de vôlei Sandra Martins Correia de Sá, no dia 9 de abril, em São Conrado, na Zona Sul do Rio. Numa imagem gravada pelo celular, Viviane aparece sendo mordida na perna pela ex-atleta.

Na ocasião em que se apresentou, Viviane também prestou depoimento e entregou um novo vídeo na delegacia, com uma segunda agressão praticada pela ex-atleta e professora de vôlei, também ocorrida no dia 9 de abril.

A primeira agressão ocorreu, por volta das 17h, quando Sandra aparece em imagens gravadas por telefones celulares mordendo a perna esquerda da entregadora, após uma discussão. Na gravação, Viviane foi filmada agarrada às grades de uma galeria para tentar se defender, com chutes, da agressão praticada pela professora de vôlei.

Segundo o depoimento de Viviane, o vídeo entregue à polícia, nesta segunda-feira, filmou parcialmente a segunda agressão, ocorrida por volta das 21h do mesmo dia 9, quando a ex- atleta teria voltado mais uma vez ao local onde os entregadores costumam aguardar por pedidos de entregas. A entregadora narrou ter sido agredida e levado um soco de Sandra. A vítima informou ainda que, nesta oportunidade, teve uma bolsa arrebentada. Uma bicicleta usada para entrega também teria sido danificada pela agressora.

No mesmo depoimento, a entregadora disse que Sandra já havia cuspido em seu rosto, antes do episódio do dia 9. Ela, no entanto, não soube precisar a data que o fato ocorreu. Durante o interrogatório, Viviane admitiu ter feito xingamentos homofóbicos contra a ex-atleta após também ter sido xingada e agredida por ela, no dia 9 de abril.

Viviane Maria de Souza Teixeira foi submetida a exame de corpo delito no Instituto Médico-Legal, no Centro do Rio, no início da noite de segunda-feira, pouco antes de dar entrada no sistema penitenciário. Ela havia sido presa, em 2016, no Estado de São Paulo, com uma quantidade de trouxinhas de maconha.

Como se ausentou da comarca de Laranjal Paulista sem autorização da justiça, acabou tendo o benefício da liberdade provisória suspenso, ocasião em que a prisão preventiva foi decretada.

A advogada Prisciany Sousa, que defende a entregadora, disse já ter entrado com um pedido de revogação da prisão de Viviane na Justiça paulista. Segundo ela, a defesa "entende que a prisão se torna ilegal pela morosidade que ocorreu o ato".

Viviane Maria não foi a única entregadora agredida por Sandra Mathias. No dia 4 de abril, um vídeo feito por um celular mostra a ex-atleta agredindo o entregador Max Ângelo Alves dos Santos, após uma discussão, com uma coleira de cachorro. As duas agressões são investigadas pela 15ªDP.

