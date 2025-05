A- A+

Amazon Entregadora deixa encomenda e faz suas necessidades fisiológicas na porta de casas nos EUA A mulher estava a serviço da Amazon, que cortou laços com a profissional e pediu desculpas aos seus clientes afetados

Uma entregadora deixou mais do que pacotes da Amazon na porta de duas residências da Califórnia, nos Estados Unidos, no último fim de semana. Ele resolveu também fazer ali as suas necessidades fisiológicas.

Câmeras de segurança de um bairro de Los Angeles capturaram imagens da entregadora subindo as escadas da entrada de uma casa com um pacote da Amazon na mão.

Quando estava saindo, ela levantou o short curto que estava usando e defecou no último degrau da escada. A imagem registra, assim que ela se levantou, uma deposição perto de uma poça que parece ser de urina.

A proprietária da casa, Tamara Bedoy, disse à emissora KTLA que seu marido saiu para comprar um café para ela pelo Dia das Mães e para pegar o presente que havia encomendado, quando se deparou com a entrega inesperada.

— Ele desceu e foi surpreendido não só por um pacote, mas por outra encomenda inapropriada e desagradável, que era essencialmente fezes humanas e o que parecia ser urina — disse Bedoy. — Eu fiquei muito irritada. Foi uma experiência terrível.

Apenas meia hora depois, a mesma entregadora, captada por outra câmera residencial, abaixa seus shorts e urina a poucos centímetros da caixa que acabara de entregar.

Nas imagens, é possível ver a entregadora ajeitando o short e indo embora como se nada tivesse acontecido.

Um porta-voz da Amazon disse à AFP que a entregadora é uma trabalhadora independente e não presta mais serviços relacionados à empresa.

"Estamos profundamente perturbados pelo comportamento inaceitável desta entregadora e pedimos desculpas aos clientes envolvidos", afirmou Richard Rocha, porta-voz da empresa. "Identificamos imediatamente a condutora, que não realiza mais entregas em nome da Amazon".

