Entregadora vítima de agressões de ex-jogadora de vôlei é solta após mais de um mês presa

A entregadora Viviane Maria de Souza, de 38 anos, foi solta na manhã desta quarta-feira, após pouco mais de um mês presa. Ela foi uma das pessoas agredidas pela ex-atleta Sandra Mathias Correia de Sá, em São Conrado, no Rio de Janeiro, no início de abril. Após a repercussão do caso, ficou constatado que Viviane possuia contra ela um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, expedido em 2017 pela Justiça de São Paulo. A entregadora conseguiu um habeas corpus na terça-feira, mas foi liberada hoje após comunicação oficial das autoridades paulistas com a Secretaria Administração Penitenciária (Seap) do Rio.

Viviane figura como vítima em um inquérito que apura agressões praticadas por Sandra, no dia 9 de abril, em São Conrado, na Zona Sul do Rio. Numa imagem gravada pelo celular, ela aparece sendo mordida na perna pela ex-atleta. Já na segunda agressão, que ocorreu no mesmo dia, a vítima narrou ter sido agredida e levado um soco, tendo também uma bolsa arrebentada e uma bicicleta danificada. No mesmo depoimento, a entregadora disse que Sandra já havia cuspido em seu rosto, antes do episódio do dia 9.

A advogada Prisciany Sousa, encareegada da defesa de Viviane, já havia feito pedido de revogação da prisão preventiva após analisar os antecedentes criminais de Viviane na cidade do Rio, onde ela mora há sete anos, e não encontrar nenhum registro de crime cometido no estado. Ainda assim, o juízo da cidade de Laranjal Paulista, onde o processo foi aberto, tinha seguido com a decisão de manter a prisão da entregadora, que agora conseguiu a soltura.

