Entregadora Viviane Souza, que também foi agredida por ex-atleta de vôlei, ganha vaquinha virtual

O sonho de conquistar a casa própria está mais perto do que nunca para a entregadora Viviane de Souza. Uma vaquinha online com meta de R$ 150 mil também foi criada para ajudá-la após as agressões da ex-atleta e professora de vôlei Sandra Mathias Correia de Sá. A doação virtual, criada na madrugada desta terça-feira por uma ONG da Rocinha, arrecadou até o momento R$ 8.453,88 e teve apoio de 250 doadores. A iniciativa contou também com o apoio do apresentador Luciano Huck que compartilhou o link da vaquinha em seu perfil do Instagram. A ideia de ajudar Viviane surgiu pouco tempo depois do ator João Vicente e o apresentador Luciano Huck incentivarem a doação para seu colega de trabalho, o entregador Max Ângelo dos Santos. O valor arrecadado para ele já passa dos R$ 253 mil.

— Estou tentando recomeçar a minha vida que virou de cabeça para baixo depois das agressões. A Sandra me bateu dizendo que eu parecia um homem, sendo lésbica. Não sei porque tanto ódio. Eu espero conseguir comprar um lugar para morar e ter condições de levar uma vida melhor — afirmou Viviane.

Em depoimento, a ex-atleta de vôlei afirmou à polícia que "após ser ofendida por Viviane, resolveu agredi-la com um soco". A situação, segundo a Sandra Mathias ocorreu no "momento em que Viviane se apoio na grade e chutou seu rosto duas vezes".

Max Ângelo, que estava no momento das agressões e foi chicoteado pela ex-atleta, também ganhou uma motocicleta e uma bicicleta elétrica na sexta-feira, doadas pelo Ifood. Além disso, o rapaz contou que está recebendo diversas propostas de emprego. Nesta segunda-feira, disse que vai comparecer a uma entrevista de trabalho na Barra da Tijuca, mas preferiu não dar detalhes, para não atrapalhar.

Até setembro do ano passado, Max trabalhava como porteiro em um prédio na Zona Sul. Paralelamente, atuava como entregador de aplicativo. O que era para servir de reforço na renda acabou virando sua principal remuneração, com o desemprego. As entregas rendem em média R$ 1 mil por mês. Somente o aluguel (R$ 600 mensais) e pensão dos filhos (R$ 400) consomem integralmente esse valor.

O que aconteceu com Max Ângelo?

A professora de vôlei Sandra Mathias Correia de Sá desferiu ao menos quatro chibatadas contra o entregador Max Angelo Alves dos Santos no último domingo.

Ao passar por entregadores, começou a atacar verbalmente o grupo, dizendo para eles "voltarem para a favela".

Max registrou duas ocorrências contra Sandra Mathias, que foi banida de plataforma de delivery após o caso.

Após a repercussão, Max ganhou do iFood uma motocicleta e uma bicicleta elétrica.

Uma vaquinha para entregador agredido por ex-atleta de vôlei comprar casa própria já arrecadou de R$ 100 mil em menos de um dia.

