Recife Entregadores brigam no Shopping Recife e mall fecha algumas lojas por conta da confusão Não foi exposto o motivo do desentendimento

Entregadores se desentenderam no estacionamento do Shopping Recife, localizado no bairro de Boa Viagem, na tarde deste sábado (30). Pessoas assustadas com a briga correram para o interior do shopping, o que causou fechamento de algumas lojas por um curto período.





Dois homens participaram da briga enquanto outros entregadores e seguranças do mall tentavam apartar a confusão.



A situação foi controlada pela equipe de Segurança do centro de compras, que acionou a Polícia Militar, que conduziu o caso após a chegada no local. O shopping segue funcionando normalmente.



Confira a nota do Shopping Recife sobre o ocorrido:

O Shopping Recife informa que, na tarde deste sábado (30), foi registrada uma ocorrência em virtude de um desentendimento entre dois homens em seu estacionamento externo. Alguns clientes que estavam no local se assustaram e correram para o interior do mall, gerando o fechamento momentâneo de algumas lojas. A situação foi controlada rapidamente pela equipe de Segurança do centro de compras, que acionou a Polícia Militar, e está conduzindo o caso. O centro de compras segue operando normalmente.

